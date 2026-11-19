Recientemente, Leo Rey fue tema de conversación en el programa «Encantadas» de Zona Latina. Instancia, en la que Claudia Schmitd soprendió con una inesperada confesión.

Es importante mencionar que el exvocalista de La Noche ha estado muy viral durante el último tiempo. Todo comenzó durante las Fiestas Patrias de este año. En medio de su presentación en «La Gran Fonda de Chile», el cantante sorprendió al público con un particular mensaje dirigido a su antiguo compañero: «¡Chúpalo Alexítico!».

La frase no quedó en una simple intervención sobre el escenario. Desde aquel momento, el artista la convirtió prácticamente en su sello y la ha repetido en distintas oportunidades, generando comentarios en programas de TV y en redes sociales.

Las palabras de Claudia Schmitd sobre Leo Rey

Recientemente el nombre del cantante apareció en la conversación de «Encantadas», espacio de farándula de Zona Latina, por un motivo bastante diferente.

Durante el programa, la panelista Claudia Schmitd sorprendió al reconocer que Leo Rey tiene un particular encanto que despierta su interés, especialmente cuando lo ve sobre el escenario.

La comunicadora uruguaya comenzó su intervención con una sincera apreciación. «Yo no considero que Leo Rey sea un hombre agraciado, para ser bien franca», mencionó.

Sin embargo, después confesó: «Pero tiene ese encanto, que cuando yo lo veo bailar ese pasito y todo, a mí me pasan cosas».

Luego, Claudia Schmitd indicó: «Me pasan cosas, se los prometo, cuando empieza a moverse así ‘tan, tan tan'»

Pero la panelista fue todavía más allá y terminó con una declaración que no pasó inadvertida entre sus compañeros de programa.

«Ay, digo: ‘Por favor Leo, ven y poséeme'», indicó la comunicadora.

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