Recientemente, la cantante chilena Carolina Molina, conocida como La Rancherita alzó la voz ante diversos comentarios que ha recibido por su apariencie física.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un descargo luego de participar en el programa «Dale Play», de Mega, donde aseguró que las burlas han comenzado a pasarle la cuenta.

«De verdad no sé qué les pasa con mi cuerpo algunas personas o qué les pasa conmigo», indicó.

Posteriormente, indicó: «No puedo negar que sí me afecta (…) No entiendo cuál es la fijación con burlarse de mi cuerpo, con burlarse de cómo me visto, con burlarse de todo lo que yo haga».

Uno de los puntos que abordó durante su testimonio fueron las burlas relacionadas con uno de sus ojos. Frente a esto, Carolina Molina reveló que se trata de una consecuencia de episodios de violencia que sufrió en el pasado.

«Sufrí un golpe, varios golpes tiempo atrás por parte de un tipo y dentro de esos golpes hubo algo que le provocó una secuela a esta parte de mi ojo que hace que se vea más caído», explicó la cantante.

Además, descartó tener estrabismo o utilizar un ojo de vidrio, como han señalado algunos internautas. También reconoció que necesita someterse a una operación para tratar esta secuela, aunque admitió que siente temor de enfrentar el procedimiento.

La Rancherita respondió a las críticas

En otro momento de su descargo, la cantante se refirió al desgaste emocional que le han provocado los constantes ataques.

«Tengo que estar todo el tiempo yo haciéndome la fuerte, dándome fuerzas», mencionó Caro Molina.

Pese a este escenario, la artista dejó en claro que no está dispuesta a abandonar sus objetivos profesionales por los comentarios negativos.

«¿Qué quieren? ¿Que deje de cantar? (…) ¿Que no siga luchando por mis sueños?» indicó.

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