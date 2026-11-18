C. Tangana, cuyo nombre real es Antón Álvarez volvió a dar que hablar con dos nuevos hitos. El lanzamiento de su sencillo «Milko Freestyle» y la llegada de su documental «Esta ambición desmedida» al streaming en Chile.

La película, producida por Little Spain, permite conocer los detalles de la creación de una de las giras más ambiciosas del cantante. Desde este miércoles, el público chileno puede acceder a ella directamente a través del sitio web estaambiciondesmedida.com, sin necesidad de recurrir a otras plataformas.

La producción sigue al músico durante más de cuatro años, período en el que preparó y llevó adelante el espectáculo «Sin cantar ni afinar». El proyecto nació después del éxito de su álbum «El Madrileño», con el que buscó explorar nuevos sonidos y transformar su propuesta sobre los escenarios.

A lo largo del documental, el público puede conocer el lado menos visible de esta experiencia. La cinta muestra ensayos, negociaciones, conflictos personales y celebraciones, además de las dificultades que enfrentó el artista para concretar su ambiciosa propuesta.

El vínculo de C. Tangana con Chile y cómo ver el documental

La disponibilidad de «Esta ambición desmedida» coincide con el regreso musical de C. Tangana gracias a «Milko Freestyle». Con este lanzamiento, el español vuelve al rap, género con el que comenzó su trayectoria.

En su nueva canción, el artista también reflexiona sobre el impacto que tuvo «El Madrileño» en la música urbana latina. El disco lo llevó a experimentar con distintos géneros y tradiciones, aunque también provocó críticas de parte de la comunidad hip hop, que cuestionó su alejamiento del rap.

Por otra parte, el documental incluye algunos guiños a Chile. Uno de ellos es la aparición de Rocío Aguirre, fotógrafa chilena y pareja del cantante, con quien comparte momentos de su vida lejos de los escenarios.

Asimismo, la película cuenta con una breve participación de Paloma Mami, quien colaboró con C. Tangana en septiembre de 2019 en la canción «No te debí besar».

La producción también cuenta con importantes reconocimientos. Tras su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2023, obtuvo una nominación a los Premios Goya y recibió una distinción por su guion en los Premios ALMA de 2024.

En cuanto a su estreno en Chile, «Esta ambición desmedida» se encuentra disponible en estaambiciondesmedida.com. Los interesados pueden arrendarla por 48 horas a un valor de US$3,99 o comprarla por US$10,99 para acceder a ella de manera ilimitada.

Sobre este lanzamiento, Cristina Trenas, productora ejecutiva y fundadora de Little Spain, explicó: «A partir de este año, los largometrajes de Little Spain se podrán ver, sin intermediarios, online (TVOD) en todo el mundo. Es la primera vez que ‘Esta ambición desmedida’ podrá verse en LATAM desde su lanzamiento en 2023».

La película fue dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González. Tiene una duración de 118 minutos y se estrenó originalmente en 2023.

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