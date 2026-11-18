Recientemente, un recordado actor de la icónica serie BKN quedó en el centro de atención. Se trata de Luis Baeza Cáceres, quien interpretó a «Albertito».

En esta ocasión, su nombre surgió tras la viraliazión de un registro que lo vincularían a presuntos robos en el Metro de Milán, Italia.

El fotógrafo Bilal Ragab compartió el video en redes sociales, donde aparece enfrentando a dos sujetos que aparentemente robaban pertenencias a los pasajeros del transporte público.

Para advertir a las personas que se encontraban en el lugar, el profesional comenzó a tocar un silbato y a gritar «pickpocket», expresión en inglés utilizada para alertar sobre la presencia de carteristas.

La situación rápidamente escaló. Uno de los individuos notó que el fotógrafo lo grababa, reaccionó y lo insultó. «No me grabí, sapo y la…», expresó. Posteriormente, se produjo un tenso intercambio.

Tras la viralización de las imágenes, varios usuarios de redes sociales señalaron que uno de los involucrados sería Luis Baeza. Algo que posteriormente por replicado por 24 Horas.

Los antecedentes del ex actor de BKN, Luis Baeza

Esta no sería la primera vez que el exintegrante de BKN aparece vinculado a este tipo de situaciones.

De hecho, en 2023, usuarios de redes sociales ya lo habían reconocido en un registro grabado en el Metro de España. En aquella oportunidad, las imágenes lo mostrarían participando en un supuesto «carterazo» contra una mujer.

A ese episodio se suma un antecedente ocurrido en Chile. En 2018, Luis Baeza fue detenido por un robo cometido en el Metro.

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