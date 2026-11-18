Recientemente, un emblemático recinto ubicado en Santiago se posicionó entre los mejors espaciosde entretenimiento nocturno del mundo. Se trata ni más ni menos que de Club La Feria.

El club alcanzó el puesto número 34 de The World’s 100 Best Clubs 2026, prestigioso listado que elabora la International Nightlife Association (INA). En tanto, el anuncio se realizó durante la 11.ª edición de los Golden Moon Awards, ceremonia que tuvo lugar en Barcelona.

La competencia de este año reunió a 646 establecimientos de 76 países y recibió más de un millón de votos del público. Para definir las posiciones, la organización también consideró la evaluación de un jurado profesional internacional.

Recitno chileno también destaca por su compromiso con el medioambiente

Pero este no es el único reconocimiento que recibió el recinto chileno. En paralelo, Club La Feria quedó entre los finalistas de World’s Most Sustainable Venue 2026, categoría que distingue a los espacios que impulsan prácticas responsables con el medioambiente.

En ese apartado, el club de Providencia compite con establecimientos de Alemania, Brasil y España.

Fundado en 1999, el recinto ubicado en Constitución 275 ha construido una importante trayectoria dentro de la escena electrónica nacional. Durante más de dos décadas, su cabina ha recibido a reconocidos exponentes internacionales, como Carl Cox, Richie Hawtin, Hernán Cattáneo y Paco Osuna.

Uno de los aspectos que también destaca en su propuesta es su compromiso con la sostenibilidad. Desde 2019, el establecimiento funciona con energía 100% renovable, convirtiéndose en un referente de responsabilidad ambiental dentro de la vida nocturna.

A esto se suma La Feria On Tour, proyecto que nació hace diez años y que lleva la identidad del club a distintos escenarios mediante festivales y eventos masivos al aire libre.

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