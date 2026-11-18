Recientemente, Emilia Dides, Cata Vallejos y Scarlette Hermosilla conversaron en el programa digital «Reinas en off» sobre algunas propuestas insólitas que han recibido en redes sociales.

En esta instancia, las participantes abordaron los mensajes más extraños que han recibido de desconocidos.

En ese contexto, Emilia Dides reconoció que no ha enfrentado situaciones demasiado fuera de lo común, aunque sí ha recibido ofertas de hombres que buscan convertirse en sus sugar daddies. De hecho, la modelo reveló que le han llegado a ofrecer 10 mil dólares mensuales.

Scarlette Hermosilla también compartió una de las solicitudes más llamativas que le han llegado a través de redes sociales.

En su caso, contó que un hombre estaba dispuesto a pagarle para que lo tratara mal. Incluso, el desconocido le aseguró que aumentaría el monto dependiendo de la intensidad de los insultos.

«¿Cuánto me cobrarías por tratarme mal? Mientras más mal me trates y me digas cosas feas, más te pago», recordó sobre el mensaje que recibió.

La inesperada revelación de Cata Vallejos

Por su parte, Cata Vallejos sorprendió con una confesión sobre las propuestas que ha recibido de algunos usuarios. Según relató, hombres le han ofrecido dinero a cambio de fotografías de sus pies.

«Es que te pago lo que sea» y yo… bueno, alguna vez lo hice. Lo probé», comentó riendo.

Luego entregó más detalles sobre lo ocurrido y contó que efectivamente recibió dinero por enviar una imagen. «Me transfirieron y yo le mandé una foto de mis patas (…) Fueron como 150 lucas», reveló la influencer y modelo.

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