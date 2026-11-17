¡Atención fanáticos de los videojuegos! Ya se conocierton algunos detalles de Festigame 2026. Edición que promete dar que hablar con cuatro jornadas cargadas de entretención, competencias y actividades para toda la comunidad gamer.

El evento, presentado por Paris, se realizará entre el jueves 10 y el domingo 13 de diciembre en Cenco Florida. En esta oportunidad, contará con un recinto de más de 8.000 metros cuadrados, que incluirá espacios de juego, zonas de comida y áreas de descanso.

Entre los principales atractivos destacan una experiencia dedicada a GTA VI, estaciones para jugar Call of Duty, actividades de Warner Play y torneos de videojuegos nacionales. Sin embargo todavía quedan invitados y contenidos por anunciar.

Las grandes atracciones de Festigame 2026

Uno de los espacios más llamativos será el de Warner Play, que ocupará más de 400 metros cuadrados. Allí, los asistentes podrán disfrutar de distintas experiencias relacionadas con reconocidas franquicias, como Hogwarts Legacy, LEGO Batman, Batman: Arkham, Game of Thrones y Mortal Kombat.

Esta última contará con combates transmitidos en una pantalla gigante. Además, los visitantes podrán conocer una réplica a tamaño real del Trono de Mortal Kombat.

Por otro lado, la plaza central recibirá el Hub de Paris, que tendrá una zona inmersiva inspirada en Vice City y dedicada a GTA VI. Se trata de una de las apuestas más esperadas del festival, donde los fanáticos podrán recorrer y jugar en un espacio ambientado en el universo del videojuego.

A esto se sumará la Zona Call of Duty, presentada por Samsung, que contará con estaciones preparadas para que los asistentes puedan disputar partidas junto a sus amigos.

Torneos, invitados y espacio para coleccionistas

El talento chileno también tendrá un lugar importante en esta edición. Ricardo Valencia, creador de Conchetufight, participará como speaker invitado para contar cómo nació este videojuego de peleas inspirado en la cultura nacional.

Además, se organizará un torneo especial en un escenario preparado para la competencia, con relato en vivo y participación del público.

Otro de los invitados será el influencer Pollo Castillo, quien compartirá con los asistentes, participará en partidas y propondrá distintos desafíos durante las jornadas.

Los coleccionistas también tendrán su propio espacio con la Zona Trading Card. Allí se realizarán torneos, actividades para aprender a jugar e instancias de intercambio de cartas de Pokémon, One Piece, Digimon y Gundam.

Por su parte, el Escenario Principal recibirá las seis grandes finales de las Clasificatorias Masivas, que contemplan competencias de Just Dance, K-pop, Cosplay Individual, Cosplay Dúo y Trío, Fighting (Street Fighter 6 y Mortal Kombat 1) y Fútbol (EA SPORTS FC).

La segunda fecha de estas clasificatorias se desarrollará el 21 y 22 de noviembre en Cenco Florida. Las bases y el proceso de inscripción están disponibles en el sitio oficial de Festigame.

¿Cuánto cuestan las entradas para Festigame 2026?

El evento funcionará entre las 11:00 y las 20:00 horas, aunque el último ingreso al recinto será a las 18:00 horas.

Las entradas para Festigame 2025 tienen precios desde los $12.900 y se encuentran disponibles a través de Fever.

Además, quienes paguen con tarjetas Santander Mastercard podrán acceder a descuentos de hasta un 25%. El beneficio contempla un 25% de rebaja para las primeras 2.500 entradas y un 20% para las siguientes 2.500, sujeto a disponibilidad.

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