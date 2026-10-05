¡Festigame 2026 ya tiene fecha!: Revisa cuándo es, cómo comprar entradas y todo lo que debes saber

¡Atención fanáticos de los videojuegos! Festigame 2026 confirmó su nueva edición, que se realizará durante cuatro días en Santiago y reunirá competencias, videojuegos, cosplay y cultura geek.

El evento se llevará a cabo desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de diciembre en Cenco Florida, donde se habilitará un espacio de más de 8.000 m² para recibir a la comunidad gamer.

El recinto contará con sectores abiertos y cerrados, zonas de comida y espacios de descanso. La organización prepara el lugar para recibir distintas actividades durante las cuatro jornadas.

Las entradas comenzaron su venta y tienen valores desde $12.900. Los tickets están disponibles a través de Fever.

Grandes finales serán parte del evento

Uno de los principales atractivos de esta edición serán las seis grandes finales de las Clasificatorias Masivas. Las competencias definirán a sus campeones frente al público durante el festival.

Entre las disciplinas contempladas aparecen Just Dance, K-pop, Cosplay Individual, Cosplay Dúo y Trío, Fighting y Fútbol.

En el caso de Fighting, las competencias estarán relacionadas con Mortal Kombat y Street Fighter.

Además, Festigame 2026 contará con un Main Event que reunirá distintas zonas de juego. Entre ellas estará Arcade, destinada a los clásicos y los desafíos por conseguir el mejor puntaje.

También habrá espacios de Fighting, Shooters y Fútbol, con alternativas para distintos tipos de jugadores.

A esto se sumará el Escenario Principal, que tendrá actividades y sorpresas durante los cuatro días del evento.

The Game Awards tendrá una Watch Party

Pero uno de los anuncios que más llama la atención de esta edición llegará durante la primera jornada.

Festigame 2026 realizará una Watch Party para transmitir oficialmente The Game Awards el jueves 10 de diciembre.

La actividad tendrá cupos limitados y permitirá seguir el evento en pantalla gigante junto a otros fanáticos de los videojuegos.

De esta manera, quienes asistan podrán vivir en comunidad una de las noches más importantes de la industria, siguiendo sus anuncios, trailers y premiaciones.

Festigame 2026 se realizará entre el 10 y el 13 de diciembre en Cenco Florida, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna Oriente 6100.

Las entradas están disponibles desde $12.900 a través de Fever. Para conocer todos los detalles y las bases de las competencias, se puede revisar el sitio oficial de Festigame.

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