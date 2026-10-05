Elena Muñoz, reconocida actriz y guionista nacional compartió una una potente reflexión sobre el contenido que actualmente entrega la televisión chilena.

Esto ocurrió en una reciente visita al al programa «Todo va a estar bien» de Vía X. En dicha instancia, se desarrolló una dinámica, en la que los invitados tienen unos nos minutos para realizar un descargo, agradecer o simplemente decir algo que tengan pendiente..

En este sentido, la protagonista de «Mi nombre es Lara» y guionista de «Pituca sin Lucas» apuntó directamente contra la televisión.

«Yo voy a hablar de cómo la televisión le mete miedo a la gente y eso influye en que le cueste ir al teatro», comenzó señalando.

La crítica de Elena Muñoz a la televisión chilena

En su intervención, la actriz cuestionó particularmente en como se abordan algunos contenidos informativos. En este sentido, mencionó que piensa que existe una forma alarmista de presentar noticias relacionadas, por ejemplo, con el clima y los hechos delictuales. Una situación que, según planteó, termina afectando directamente a las personas.

«Es una cosa atroz, es una verdadera tortura hoy en día la televisión y no lo digo en broma, eso le hace pésimo a la gente», afirmó.

Vale señalar que actualmente Elena Muñoz está trabajando en la obra «Amantes una vez al año», donde comparte escenario con Cristián Campos en el teatro San Ginés.

«Es mentira que en Bellavista (donde está el teatro) es una cosa de delincuentes terrible, para nada», sostuvo.

Finalmente, la actriz hizo una invitación directa al público y llamó a no dejarse llevar por el miedo. «No se asuste y vaya a ver teatro, porque es un refresco en relación a lo que es la televisión», concluyó.

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