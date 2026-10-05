Pailita genera preocupación tras revelar compleja situación que enfrenta hace más de un mes: tuvo que recurrir a sus seguidores

Pailita sorprendió recientemente a sus seguidores con una particular confesión en redes sociales. El cantante urbano contó que desde hace más de un mes enfrenta un movimiento involuntario en uno de sus ojos.

El artista utilizó sus historias de Instagram para compartir el problema y explicar dónde siente la molestia. Según detalló, el movimiento se concentra en el párpado inferior de su ojo izquierdo.

«Hace más de un mes que me viene tiritando el párpado inferior del ojo izquierdo», indicó.

Pailita pidió consejos para terminar con la molestia

Ante la persistencia del problema, el cantante decidió acudir directamente a sus seguidores. En este sentido, preguntó por algún consejo o remedio casero que pudiera ayudarlo.

Además, contó que ya ha tomado algunas medidas, pero que no han resultado. «¿Algún consejo o remedio casero? He tratado de descansar bien, no mirar tanto el celular y no se me pasa», comentó Pailita.

Vale señalar que hasta el momento, el cantante urbano no ha entregado más detalles sobre las causas del movimiento involuntario ni indicó si ha consultado con algún especialista por esta situación.

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