Pastor Rocha llega este fin de semana a Gran Arena Monticello: revisa cómo comprar entradas

Pastor Rocha se prepara para un nuevo desafío. El comediante prepara su primer show masivo en Gran Arena Monticello.

La presentación está programada para el próximo viernes 9 de octubre, desde las 21:00 horas. En esta ocasión, el humorista que brilló en la más reciente versión del Festival de Viña mostrará en exclusiva parte de su nuevo material. Además, contará fiel a su particular estilo, cómo ha sido su vida después de recibir los máximos galardones que entrega el certamen viñamarino.

Vale señalar que todavía quedan entradas disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Pastor Rocha se prepara para llegar a Gran Arena Monticello

Pastor Rocha es creador de contenido y comediante. También es un particular pastor chileno-ecuatoriano que encontró en el humor una manera distinta de abordar la religión y sus propias experiencias dentro de las comunidades de fe.

A través de su personaje, el comediante utiliza la sátira para hablar sobre situaciones vinculadas al mundo religioso y también sobre experiencias cotidianas. Su propuesta ha conseguido conectar con distintos públicos, desde creyentes hasta personas que tuvieron experiencias dentro de la iglesia y hoy observan ese mundo desde una perspectiva más crítica o nostálgica.

Su vínculo con la religión no es solo parte del personaje. Rocha estudió Teología durante cuatro años, experiencia que posteriormente incorporó a su propuesta humorística.

Desde ahí, utiliza la comedia para cuestionar estructuras de poder e ideologías, especialmente desde su propia experiencia en el cristianismo evangélico.

Una de sus principales plataformas es la cuenta @esdecanuto_oficial. Allí comparte videos, anécdotas, reflexiones y parodias sobre situaciones que pueden resultar familiares para quienes conocen el mundo de las iglesias evangélicas.

Sus contenidos abordan, entre otros temas, la manera en que se transmiten determinados mensajes, la hipocresía que puede existir en algunos sectores religiosos y la cultura de la culpa y el miedo.

Aunque su humor puede generar controversia entre los sectores religiosos más conservadores, el personaje también ha construido una comunidad que encuentra en sus videos una forma de reírse de experiencias propias y mirar con otros ojos algunas de las estructuras tradicionales de la fe.

Ahora, tras su paso por Viña 2026, Rocha llevará esa propuesta al escenario de Gran Arena Monticello, donde buscará sorprender nuevamente al público con una rutina inédita.

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