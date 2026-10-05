«El Chacotero Sentimental» lleva sus historias a un libro: 30 años de confesiones que han marcado a Chile

Durante tres décadas, múltiples personas han llamado hasta el El Chacoter Sentimental para contar íntimas historias. Amores que no funcionaron, infidelidades, secretos, reencuentros y situaciones familiares, entre otras.

Ahora, buena parte de esa historia llegará al papel. El histórico programa tendrá su propio libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica. La obra repasa el origen del espacio radial, su evolución y el impacto que tuvo en la sociedad chilena durante las últimas décadas.

Pero el libro también pone el foco en la persona detrás del micrófono. Su historia comienza con Roberto Artiagoitia, más conocido como el Rumpy, quien encontró en la radio el lugar desde donde terminaría escuchando las historias de miles de personas.

«El Chacotero Sentimental» nació en 1996 en Rock&Pop. Durante sus primeros cuatro años, el programa instaló una fórmula que parecía sencilla, pero que terminó cambiando la manera de hacer radio: abrir los teléfonos y dejar que los propios auditores contaran sus historias.

Posteriormente, el espacio aterrizó en Radio Corazón. Allí encontró su casa definitiva y construyó una comunidad que se mantuvo durante generaciones, incluso antes de que las redes sociales transformaran la manera de comunicarse.

Tres décadas después, el espacio continúa al aire y mantiene su lugar entre los programas más escuchados. Su historia también aparece ligada a los cambios culturales del país y a las experiencias que sus auditores han compartido durante años.

El libro repasa justamente ese recorrido y la relación que se formó entre el programa, el Rumpy y quienes encontraron en sus micrófonos un espacio para contar aquello que muchas veces no podían decir en otro lugar.

«El Chacotero Sentimental»: un lanzamiento con el Rumpy y destacados invitados

La presentación oficial del libro se realizará el jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, en el Bar Liguria de Manuel Montt.

El encuentro estará centrado en las tres décadas de historia del programa y en los cambios sociales y culturales que han acompañado su recorrido.

En la conversación participarán el propio Rumpy, el periodista y escritor Óscar Contardo y el músico y compositor Mauricio Durán. En tanto, la actividad será moderada por el periodista Patricio Cuevas.

Radio Corazón también se sumará al lanzamiento con un especial dedicado al programa. La propuesta incluirá una cronología, material de archivo, entrevistas y algunos de los momentos más recordados de estos 30 años.

Además, la conversación será grabada de manera íntegra y posteriormente se estrenará vía streaming a través de las plataformas de PRISA Media Chile.

Así, quienes siguieron el programa desde sus primeros años y quienes recién están descubriendo su historia podrán volver a encontrarse con una parte importante de la radio chilena.

«El Chacotero Sentimental. El Libro» ya está disponible a través del Fondo de Cultura Económica. Además, hay un 10% de descuento por tiempo limitado utilizando el código RUMPY.

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