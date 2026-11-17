Jedis prepara novedades. Tras un exitoso paso en México, el dúo urbano integrado por Pablo Norambuena, conocido como Kamikaze, y Alan Santana, Santana, regresó al país con una serie de anuncios musicales y nuevos proyectos bajo el brazo.

Los artistas estarán en suelo nacional hasta el 26 de noviembre. Durante estos días, aprovecharán de promocionar «Los Maestros», su más reciente EP, y organizar una gira que contempla presentaciones en clubes y discotecas de distintas ciudades.

Este regreso se produce luego de su paso por Ciudad de México durante octubre. Allí realizaron varios shows, cerraron nuevas fechas para la temporada de verano y concretaron colaboraciones musicales que esperan revelar próximamente.

El dúo formado en Viña del Mar atraviesa un buen momento en las plataformas digitales. Actualmente, supera los cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify y tiene en «Lola» uno de sus mayores éxitos.

Su vínculo con el público mexicano también se ha fortalecido gracias al remix de «Lola», que cuenta con la participación de Bellakath. De hecho, Ciudad de México se convirtió en su principal ciudad de escucha en Spotify.

Jedis presenta su nuevo EP y prepara otra versión de «Lola»

En paralelo a sus presentaciones, los músicos buscan mostrar una nueva etapa con «Los Maestros». El EP contiene cinco canciones y apuesta por recuperar el perreo old school que caracteriza al proyecto, además de incorporar sonidos como la cumbia urbana.

El lanzamiento incluye temas como «Tengo Ganas», junto a Alan Dazmel, y «Último Mensaje».

Vale señalar que parte importante del trabajo del dúo se desarrolla a distancia. Mientras Santana permanece radicado en Viña del Mar, Kamikaze vive en Europa. Pese a la distancia, ambos mantienen activo el proyecto.

«Nos cuesta juntarnos para muchas cosas, pero nuestra pasión por la música nos une y nos mantiene trabajando de todas formas en nuestro proyecto», mencionó Kamikaze.

Pero las novedades no terminan ahí. El próximo 28 de noviembre se cumplirá un año del lanzamiento de «Lolaverso», EP que reunió distintas versiones de su exitoso sencillo.

Para conmemorar la fecha, Jedis prepara «Lola Mambo Version», una nueva colaboración con Adán la Amenaza, reconocido por su trabajo como artista y productor de «Dele Cotele». La canción llegará a las plataformas digitales el próximo 4 de diciembre.

«Adán la Amenaza es un duro en la producción», mencionó Santana sobre esta colaboración, que buscará llevar nuevamente «Lola» a las pistas de baile, esta vez con los ritmos y la energía del mambo.

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