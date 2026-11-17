Recientemente, Michelle Carvalho recurró a sus redes sociales para compartir un importante cambio en su vida personal. La modelo brasileña no aguantó las lágrimas reveló los resultados del proceso que inició hace algunos meses para mejorar su salud y bienestar.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality contó que consiguió bajar 21 kilos desde mayo. Además, reveló que logró salir de la obesidad grado 2 y actualmente se encuentra en la categoría de sobrepeso.

«Me da vergüenza, pero salí de obesidad. Ay, que suena fuerte. Salí de obesidad grado 2 a sobrepeso y bajé 21 kilos», confesó.

Michelle Carvalho aclaró que alcanzar este resultado no ha sido fácil. «Ha sido un proceso largo. Hay meses que uno no avanza, pero hay que confiar en que todo va a salir bien. Y bueno, si yo pude, ustedes también pueden», aseguró.

En ese sentido, la modelo brasileña valoró el apoyo que ha tenido por parte de especialistas durante este proceso.

«Por eso es fundamental hacer un acompañamiento médico, psicológico, estar bien acompañado en el proceso y al final es pura vida, pura salud», indicó.

El próximo desafío de Michelle Carvalho

La exchica reality también entregó detalles sobre cómo mantiene la motivación para seguir adelante.

«Saco la motivación, las ganas de la raja y voy todos los días al gimnasio. Voy de cuatro a cinco veces por semana. Tengo amigos maravillosos que me motivan todos los días y me dan fuerza», mencionó Michelle Carvalho.

Además, reconoció que los mensajes que recibe de sus seguidores también se han convertido en un impulso para continuar con este proceso.

«Al principio yo sentía que lo hacía más por mí, pero hoy en día siento que casi lo hago más por ustedes porque quiero que ustedes se inspiren, que sí se puede», indicó.

Vale señalar que Michelle Carvalho dejó en claro que todavía no llega a la meta que se propuso. En este sentido, anunció que buscará bajar otros 10 kilos .

«Y ustedes ahora me van a acompañar a bajar mis últimos 10 kilos», comentó.

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