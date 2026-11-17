¡Cada vez se conocen más detalles! Recientemente, se reveló nueva información sobre el esperado regreso de Don Omar a Chile.

Recordemos que el intérprete de éxitos como «Danza Kuduro», «Dile» y «Salió el Sol» se presentará el miércoles 27 de octubre de 2027 en el marco de su tour «The Last King World Tour».

Aunque inicialmente solo se conocía el día de su espectáculo, el sitio oficial del artista ya reveló el recinto elegido para recibirlo en nuestro país.

De acuerdo con la información publicada en la página wen del cantante, el esperado reencuentro con sus fanáticos chilenos tendrá lugar en el Estadio Monumental de Santiago.

Vale señalar que esta información se conoce pocos días antes de que comience la venta anticipada de entradas.

El show será parte de un recorrido internacional que contempla distintas paradas por Latinoamérica, incluyendo Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia y México, entre otros destinos.

¿Cuándo comienza la preventa para Don Omar en Chile?

Quienes quieran asistir al espectáculo podrán acceder a la preventa desde el jueves 19 de noviembre de 2026.

Para participar de esta etapa, los interesados deberán realizar un registro previo a través de la página oficial de Don Omar.

Por otro lado, es importante señalar que todavía no se han anunciado los valores de los tickets ni el detalle de las ubicaciones disponibles.

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