¡Atención fanáticos de Maluma! Debido al éxito en ventas de su primer espectáculo, se confirmó una segunda fecha en nuestro país como parte de su nueva gira mundial.

El artista sumó un concierto para el próximo 23 de abril, en el Santander Arena. Esto es un día después de su presentación ya anunciada para el 22 de abril.

De esta manera, el intérprete de «Hawái» ofrecerá dos noches consecutivas en Santiago, donde llegará con su espectáculo «Loco X Volver World Tour 2027».

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde anunciaron la nueva fecha con un mensaje dirigido a sus seguidores chilenos: «Y como ustedes lo pidieron tenemos nueva fecha para Chile».

Quienes quieran asistir a esta nueva presentación podrán acceder a una preventa exclusiva para clientes Visa Banco de Chile.

Esta instancia comenzará el miércoles 18 de noviembre, a las 11:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

Maluma llegará a Chile con su nueva gira mundial

Los conciertos en Santiago serán parte de un extenso recorrido internacional que contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y tendrá como principal atractivo la presentación de su más reciente trabajo discográfico, «Loco X Volver».

Además de sus nuevas canciones, el colombiano promete reencontrarse con los grandes éxitos que han marcado su trayectoria musical, acompañado de una propuesta escénica renovada y una experiencia visual especialmente diseñada para esta etapa.

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