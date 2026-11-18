Una nueva integrante llegará a la familia de Gabriel Boric y Paula Carrasco. El expresidente confirmó que se convertirá en padre por segunda vez junto a la basquetbolista y química ambiental. Noticia que dio a conocer mediante una emotiva publicación en redes sociales.

La pareja ya tiene una hija en común, Violeta, quien nació el 25 de junio de 2025. Ahora, la pequeña tendrá una hermana menor, cuyo nombre también fue revelado por el exmandatario: Eloísa.

Gabriel Boric utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia y dedicarle unas palabras a la bebé que viene en camino.

«Bienvenida al viaje, Eloísa. Que el sepia de otoño tiña nuestros primeros desvelos y las primeras lluvias del año acompañen nuestros acurrucos», expresó.

«Estamos felices y ansiosos por presentarte el mundo que es y el queremos que sea. Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras», continuó el expresidente.

Como era de esperarse, el posteo de Gabriel Boric generó múltiples reacciones.

«Muchas felicitaciones y mucho amor para ustedes»; «Felicidades por tan bella noticia, bendiciones»; «Awww hermosa familia «; «Puro amor para ustedes presi querido», fueron algunos de los mensajes que le dejaron al exmandatario.

Gabriel Boric y Paula Carrasco se casarían el próximo año

Vale señalar que La Segunda ya había adelantado que Gabriel Boric y Paula Carrasco estaba esperando un bebé.

Además, el medio ya nombrado dio a conocer que la pareja tendría planeado casarse en una programada para el próximo 30 de enero de 2027.

Esta se realizaría en el Estadio Palestino y contemplaría cerca de 250 invitados. Sin embargo, hasta ahora, la pareja no ha confirmado públicamente estos detalles.

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