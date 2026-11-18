Leo Rey volvió a dar que hablar. El cantante que durante el último tiempo ha estado más que viral, recientemente se desahogó contra un conocido programa de espectáculos de la televisión chilena.

Se trata de Plan Perfecto, espacio de Chilevisión que recientemente abordó los problemas judiciales que enfrenta el artista por una presunta deuda de cotizaciones previsionales.

La cobertura no pasó inadvertida para el exvocalista de La Noche, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar al espacio.

La crítica de Leo Rey a conocido programa de Chilevisión

A través de redes sociales, el artista lanzó un duro mensaje dirigido al equipo del espacio televisivo.

«Plan Perfecto ensañado conmigo desde que comencé a renacer como artista. ¿Necesitan nombrarme para ganar audiencia?«, expresó el cantante.

Sus declaraciones surgieron luego de que el programa entregara nuevos detalles sobre el litigio que mantiene con dos antiguos integrantes de su equipo de trabajo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en pantalla, la presunta deuda por cotizaciones impagas alcanzaría una cifra cercana a los 50 millones de pesos.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «Alguna vez lo hice…»: Cata Vallejos impacta tras confesar que aceptó insólita propuesta que recibió en redes a cambio de dinero

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google