Se acercan la fiestas de fin de año, y la Fundación Mano Amiga lanzó su campaña Cajas de Navidad 2026 con el fin de apoyar a diversas familias.

En este sentido, la gerenta de la entidad, Pierrette Santander estuvo presente en RadioActiva para entregar detalles de esta causa solidaria.

«Tenemos 800 cajas que recaudar para las familias que hoy día están más complicadas, que no lo están pasando tan bien y es una manera de que tengan una Navidad más tranquila, contentos y en familia», indicó.

Cada caja tiene un valor de $35.000. Sin embargo, desde la organización recalcaron que no es necesario cubrir el valor completo para colaborar.

«La caja cuesta 35.000 y se puede pagar a través de la página web nuestra… Pueden aportar lo que puedan, el que pueda una caja, dos cajas… y el que pueda un cuarto de caja o lo que pueda, todo ayuda, suma y sirve», señaló la gerenta.

Una campaña solidaria con más de 30 años de historia

Esta iniciativa cuenta con una larga trayectoria. Según detalló Pierrette Santander, la campaña lleva más de tres décadas ayudando a las familias que forman parte de las comunidades educativas de la fundación.

«Esta campaña lleva más de 30 años… El año pasado llegamos a 650 cajas (…) Vamos subiendo la meta como la Teletón porque tenemos más niños… y está difícil el país, así que necesitamos ayudar», comentó durante la entrevista.

Vale señalar que Fundación Mano Amiga es una organización sin fines de lucro que es sotenedora de tres colegios gratuitos ubicados en Recoleta, Huechuraba y Colina: San Juan Diego, Santa Teresa de Jesús de los Andes y Santa María de Guadalupe. En total, sus establecimientos entregan educación y acompañamiento a cerca de 2.700 niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables.

Quienes quieran participar de esta iniciativa pueden realizar sus aportes a través del sitio web oficial de Fundación Mano Amiga y sus redes sociales. Las donaciones pueden ser parciales o cubrir el valor de una o más cajas.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google