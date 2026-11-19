Los Vásquez se preparan un nuevo hito en su carrera. El dúo nacional se presentará en el Santander Arena el próximo 12 de diciembre con «El Último Movistar Arena».

El show es de gran importacia por la conexión de los músicos con este recinto. Su vínculo comenzó en 2015, cuando celebraron sus «5 años de Pop Cebolla». Desde entonces, han regresado en distintas ocasiones con espectáculos que han convocado a miles de seguidores.

Entre esos encuentros destacan los conciertos de 2018, 2021 y 2023, este último bajo el concepto «Pop Cebolla a la vena». También celebraron sus 14 años de trayectoria en 2024 y protagonizaron dos fechas en 2025 con «La Fiesta».

Ahora, en 2026, Los Vásquez volverán a encontrarse con su público en una jornada que buscará reunir los recuerdos y las canciones que han acompañado su carrera.

Los Vásquez se preparan para llegar al Santander Arena

El espectáculo promete un recorrido por los temas más reconocidos de su repertorio, esos que se han convertido en parte de la historia musical de distintas generaciones.

Se espera que canciones como «Tú me haces falta», «Miénteme una vez», «Qué tienes tú», «Enamorado» y «Juana María» sean parte de una presentación.

Con raíces en el sur de Chile, Ítalo y Enzo Vásquez desarrollaron un estilo propio que terminó dando origen al denominado Pop Cebolla. Una mezcla de melodías populares y letras directas que se transformó en el sello distintivo del dúo y les permitió consolidar una amplia comunidad de seguidores.

De esta manera, «El Último Movistar Arena» será una instancia para celebrar ese recorrido junto a quienes los han acompañado desde sus primeros años y las nuevas generaciones que se han sumado a su música.

Vale señalar que quedan las últimas entradas disponibles a través de Puntoticket.

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