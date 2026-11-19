En la tarde de este miércoles, se dio a conocer una triste noticia para el mundo de la redes sociales. Resulta que se confirmó la muerte de Pilar Díaz Reyes, conocida en como «La Fixa Pilar».

La cantante e influencer chilena falleció este miércoles a los 61 años, generando conmoción entre quienes seguían su trayectoria.

La noticia fue comunicada inicialmente por el creador de contenido Diego González, quien utilizó su cuenta de Instagram para despedir a la artista y recordar los momentos que compartieron.

«Descansa en paz mi viejita más linda, te amo. Los mejores recuerdos y consejos contigo. Nos vemos pronto, mucha fuerza a la familia», indicó en una publicación dedicada a la fallecida influencer.

La Fixa Pilar y su popularidad en redes sociales

La Fixa Pilar logró convertirse en una figura reconocida dentro de las redes sociales. Su personalidad y estilo le permitieron reunir una comunidad de más de 100 mil seguidores en Instagram, además de incursionar en la música con cuatro canciones publicadas.

Uno de sus temas más populares fue «Mambito de barrio», que alcanzó una importante difusión en plataformas digitales. La canción suma actualmente más de seis millones de reproducciones en YouTube.

Su última actividad pública en redes sociales ocurrió el pasado 26 de abril. Ese día, compartió videos de su participación en un evento discotequero realizado en Barrio Bellavista, en Santiago.

Por el momento, no se han informado de manera pública las causas de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras de la música y las redes sociales expresaron su pesar. Entre ellas estuvieron Pablo Chill-E y Bayron Fire, de Vamo a Calmarno y más.

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