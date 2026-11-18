Muchas veces salir de fiesta no es sencillo para quienes deben compatibilizar la maternidad, el trabajo y las responsabilidades familiares. Frente a esto, «Mamás a la Pista», una iniciativa que busca ofrecer una alternativa para que las mujeres vuelvan a disfrutar de estos espacios.

La propuesta tiene un formato diferente al de las fiestas tradicionales. Cada encuentro dura tres horas, desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, y se desarrolla en un ambiente seguro y exclusivo para mujeres.

De esta manera, las asistentes pueden desconectarse de la rutina, compartir con amigas y regresar a sus hogares sin tener que sacrificar el día siguiente.

La música también cumple un papel fundamental. La selección está dirigida principalmente a mujeres de entre 30 y 60 años, con grandes éxitos de los años 80 y 90, además de canciones de otras épocas que marcaron distintas generaciones.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web de Club la Rubia. Recinto, en el que se lleva a cabo el evento.

Una fiesta que busca convertirse en comunidad

Detrás de esta iniciativa está Helena Tello, DJ, productora de eventos y creadora de «Mamás a la Pista». La idea surgió a partir de su propia experiencia como madre de mellizos y de su interés por el formato de fiestas tempranas que comenzó a ganar popularidad en Europa y Estados Unidos.

«Ser mamá no significa dejar de ser mujer, amiga o renunciar a las cosas que nos hacen felices. Entre los hijos, el trabajo y las responsabilidades, muchas veces nos dejamos para el último lugar», comentó.

Además, la propuesta busca ir más allá de una simple fiesta. Con el paso de las ediciones, se ha formado una comunidad de mujeres que regresan a los encuentros y generan nuevos vínculos.

Cada jornada también contempla espacios para emprendedoras y marcas interesadas en acercarse a este público, mediante concursos, premios y distintas sorpresas.

«Se genera una energía y una complicidad entre todas que difícilmente encuentras en una fiesta tradicional», indicó Helena Tello.

Finalmente, destacó la importancia de los testimonios de quienes han participado y valoró la posibilidad de ofrecer un espacio donde las mujeres puedan dedicarse tiempo a sí mismas: «¡Porque lo merecemos!».

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