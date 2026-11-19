Se acerca fin de año y como ya es tradición, la 92.5 prepara su esperado concurso. «RadioActiva y Chery te cambian la vida» busca cerrar el 2026 repartiendo felicidad a diversos auditores.

Vale señalar que una de las novedades es que este año habrá seis ganadores.

En concreto, RadioActiva entregará un automóvil Chery Himla Force 4×2 MT y cinco premios de $1.000.000 cada uno. Así, serán seis personas las que tendrán la oportunidad de llevarse un tremendo regalo justo antes de Navidad.

¿Cómo participar en el concurso de fin de año de RadioActiva?

Para entrar en el sorteo debes comprar tu ticket navideño a través de Ticketmaster por un valor de $1.000.

Puedes adquirir uno, dos o todos los tickets que quieras. Una vez realizada la compra, quedarás inscrito para participar y solo tendrás que estar muy atento a tu teléfono durante el 24 de diciembre desde las 11:00 horas. Fecha en la que se se conocerán los ganadores.

Si recibes un llamado de RadioActiva, tendrás que contestar fuerte y claro con nuestra frase característica: «RADIOACTIVA 92.5, SOLO SE VIVE UNA VEZ».

Si contestas correctamente y cumples con las condiciones establecidas en las bases legales del concurso, podrás convertirte en uno de los seis afortunados ganadores.

Al igual que en años anteriores, este 24 de diciembre habrá una programación especial de Navidad que contará con la participación de todo el team de RadioActiva.

Durante la transmisión se realizarán distintos llamados al aire para conocer a las personas que se llevarán los premios de esta edición: un automóvil y cinco millones de pesos repartidos entre cinco ganadores.

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