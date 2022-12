«Yo no busqué esta fama, es una bendición de Dios»: el emocionante relato de La Fixa Pilar en Hiperactiva

La Fixa Pilar llegó a la Radio Activa para presentar su nueva canción, «Envidia», junto a Adán La Amenaza. Un junte que ya tiene su historia previa y fue un rotundo éxito en nuestro país.

«Mambito De Barrio», que fue la primera canción de la artista en solitario, tiene como productor a Adán La Amenaza, algo que fue el primer junte entre ambos, logrando 4.6 millones de visualizaciones en YouTube.

Actualmente, la cantante cuenta con más de 47 mil suscriptores en su canal de YouTube y con 135 mil seguidores en Instagram. Por su parte, Adán La Amenaza ya logró conseguir 206 mil suscripciones en su canal de YouTube y con 164 mil seguidores en su Instagram.

El salto a la fama de La Fixa Pilar

Con 57 años, La Fixa Pilar se convirtió en la «mamita» del género, según explicó Adán La Amenaza. Pero todo esto partió, según explicó ella en el programa, debido a una pelea con una vecina. Ante esto, su hijo, Basty Corvalan, le pidió que grabara un video para publicarlo en sus redes, lo que terminaría por ser su primera interacción con la fama.

Pero eso no sería todo, ya que tiempo después vendría su primera canción titulada «Mambito De Barrio», la cual logró quedar marcada en el género chileno por su alta cantidad de visualizaciones.

Al ser consultada por su actual momento y posicionamiento en el género urbano chileno, su respuesta fue: «Yo nunca busqué esta fama, de verdad. Siempre lo he dicho en todas las entrevistas, yo no busqué esta fama, es una bendición de Dios«.

Aunque no todo siempre fue así para la mujer. «Yo he sido toda mi vida comerciante ambulante, siempre he trabajado en la calle. Por la situación mía tuve que salir a trabajar, por mis hijos», explicó en conversaciones con Spider G.

Además, mencionó que el momento actual de su familia, la ha obligado a ser el principal sustento de su hogar. «Tengo cuatro hijos. Tres mujeres, un hombre, un esposo, él ahora se encuentra amputado de una pierna. Todo esto me llevó a salir a trabajar«, concluyó.

Su nueva canción junto a Adán La Amenaza

Según lo mencionado por Adán La Amenaza, la nueva canción, que se estrenó este 9 de diciembre, tiene una motivación en particular. «Salió este tema «Envidia», dedicado para todas las personas que nos envidian, pensando que uno como artista tiene todo pagado en la vida, pero no es así».

El artista también explicó que sus deseos con esta nueva canción son demostrar que, a pesar de su actual fama, ellos como artistas siguen manteniendo viva su humildad y cercanía con la gente y su familia.

Lo que se viene por parte de ambos

Por un lado, Adán contó que se estará presentando próximamente en Licanray, con una gira en la que recorrerá el sur de nuestro país. También dio a conocer que se encuentra trabajando con el artista Bayriton en un nuevo EP, aunque aún no existe una fecha de lanzamiento para el mismo.

Mientras que Pilar habló sobre lo que será el remix de su canción más conocida «Mambito De Barrio», detallando que contará con la participación de Adán, La Amenaza, Basty Corvalan y Forest, entre otros.

