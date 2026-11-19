Este jueves, Roberto Cox y Sergio Rojas protagonizaron un tenso momento en el matinal «Contigo en la mañana» de CHV.

En esta instancia, Cox confrontó al conductor de «Qué te lo digo» por una serie de declaraciones que habría realizado en su contra.

Esto ocurrió durante una cobertura del matinal de Chilevisión (CHV) sobre el conflicto judicial entre Sergio Rojas y Leonardo Farkas. Recordemos que el empresario presentó una querella por injurias y calumnias contra el panelista de espectáculos.

En ese contexto, Roberto Cox tomó la palabra y no escondió su molestia por los dichos de su colega.

«Sergio, te habla Roberto por acá. Yo creo que el show tiene un límite. En mi caso puntual, me has imputado delitos gravísimos… uno de los delitos más graves que puede existir en nuestro código penal», expresó.

Ante el emplazamiento, Sergio Rojas cuestionó que no hubiera acudido a la justicia para denunciarlo. Sin embargo, el rostro de CHV explicó que había preferido no hacerlo para evitar darle mayor tribuna al tema.

Luego indicó: «Dilo tú. Si tienes las pruebas para imputarme de los delitos que me imputaste en el programa. Te doy la pantalla de Chilevisión para que le cuentes a todo el país los delitos en los que he incurrido».

Sin embargo, Sergio Rojas respondió con un tono irónico: «Te agradezco que me des tu pantalla».

Tenso momento entre Roberto Cox y Sergio Rojas

Luego un periodista en terreno de CHV, le preguntó al conductor de «Qué te lo digo» por qué instaba a Cox a presentar una denuncia, considerando que él mismo había cuestionado anteriormente los gastos que implican los procesos judiciales.

En tanto Sergio Rojas defendió su historial ante la justicia y aseguró: «He sido la persona más demandada en la justicia chilena y nunca he tenido una condena».

Luego, Roberto Cox le recordó que en otras oportunidades había tenido que ofrecer disculpas.

Posteriormente, el periodista de farándula intentó desviar la conversación hacia la vida amorosa del periodista de Chilevisión, mencionando sus distintos romances. No obstante, el periodista de «Contigo en la mañana» aclaró que ese asunto no tenía relación con su reclamo.

«No, salir con mujeres no es algo ilegal. No se trata de los romances. Se trata de algo mucho más grave. Y yo solamente te pregunto, Sergio, ¿tú estás consciente de lo que me imputaste, sí o no?», mencionó.

Finalmente, Sergio Rojas volvió a insistir en que su colega debía recurrir a los tribunales si consideraba que sus dichos constituían una acusación grave.

En tanto, Roberto Cox señaló que por el momento tenía «cosas más interesantes que hacer».

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