Un bailarín chileno sigue sumando importantes hitos en escenarios internacionales. Se trata de Marlon Fuentes, artista oriundo de Cañete que participó en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Madrid, donde compartió escenario con el cantante colombiano Manuel Turizo.

La presentación se realizó en el estadio Santiago Bernabéu, durante el NFL Madrid Game, encuentro que enfrentó a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons. El show también contó con la participación de otros artistas, como Zaider, Hamilton y Lola Índigo.

Para Fuentes, la experiencia significó cumplir un importante sueño profesional. «Acabo de estar junto a Manuel en Madrid en el partido de la NFL. La verdad fue una locura y un sueño poder bailar en un evento de tanta importancia internacional frente a 80.000 personas. Éramos 40 bailarines de todas partes del mundo. Hubo mucha presencia también de Latinoamérica y eso me puso bien contento», relató.

El chileno también destacó el trabajo que hubo detrás de la presentación. «Tuvimos días largos de ensayos para que quedara todo perfecto. Fue una producción muy grande y todo a un nivel milímetro para que nada fallara, porque todo esto era en vivo, así que mucho ensayo para coordinar cámaras, salidas, entradas de los bailarines. Una experiencia muy linda la verdad», agregó.

De Cañete a los grandes escenarios internacionales

Marlon Fuentes comenzó su carrera como bailarín a los 17 años y actualmente suma 13 años de trayectoria. Su primer trabajo profesional fue junto a Augusto Schuster y, desde entonces, ha colaborado con reconocidos nombres de la música chilena e internacional, como Marcianeke, Polimá Westcoast, Young Cister, Princesa Alba, Ivy Queen, Jay Wheeler y Luis Fonsi.

También integró el ballet del Festival de Viña del Mar 2023, bajo la dirección del coreógrafo internacional Danny Lugo.

Su proyección fuera de Chile lo llevó a participar en importantes producciones. Entre ellas destaca su paso por la residencia de Shakira en Madrid, donde formó parte del equipo de bailarines de la colombiana durante sus presentaciones de «Las Mujeres Ya No Lloran».

Sobre su llegada al espectáculo de la NFL, explicó: «Llegué a través de casting cerrado que ellos ya contactaron directamente conmigo, así que perfecto. Venía de bajarme de la residencia de Shakira y pasamos directamente a este evento tan grande como la NFL con Manuel Turizo», contó.

El próximo desafío del chileno

Pero la agenda del bailarín chileno no se detiene. Este 20 de noviembre será parte de los LOS40 Music Awards Santander 2026, que se realizarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona y celebrarán los 60 años de la emisora española.

En esta ocasión, Fuentes integrará el equipo de bailarines del cantante español Quevedo, quien recientemente confirmó su participación en la ceremonia.

El evento también reunirá a figuras como Ana Mena, Camilo, Manuel Turizo, Ryan Castro, Lola Índigo, Eladio Carrión, Romeo Santos, Prince Royce y Emilia, entre otros artistas.

Sobre este nuevo proyecto, el chileno adelantó: «Ahora en unos días, no puedo contar mucho, pero tengo un evento acá en Barcelona en Los40 Music. Es un evento de talla internacional, con bailarines y coreógrafo de muy buen nivel y donde soy el único chileno así que también feliz por este nuevo desafío. Ya estamos con los ensayos a full para que todo quede perfecto».

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