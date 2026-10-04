Rock, reggaetón y cumbia: Filtran los supuestos primeros artistas confirmados para el Festival de Viña 2027

A pocos meses de una nueva edición del Festival de Viña del Mar 2027, comienzan a circular distintos nombres que podrían formar parte de la parrilla del certamen.

Entre las posibilidades que han surgido durante los últimos días aparece una importante banda de rock internacional: Foo Fighters. El grupo estadounidense, liderado por Dave Grohl, podría ser uno de los confirmados, según trascendidos difundidos por Vivo al Día Valparaíso.

La posibilidad tomó fuerza debido a la cercanía entre las fechas del festival y el concierto que la agrupación tiene programado en Santiago.

Filtran los supuestos primeros artistas confirmados para el Festival de Viña 2027

El Festival de Viña del Mar está programado entre el 22 y el 27 de febrero, mientras que Foo Fighters tiene agendada una presentación en Santiago para el domingo 28 de febrero, en el Parque Estadio Nacional.

El concierto será parte de la gira Take Cover Tour 2027, con la que la banda regresará a Chile y continuará recorriendo distintos escenarios internacionales.

Debido a esta coincidencia, la posibilidad de que Foo Fighters pueda realizar una presentación en la Quinta Vergara comenzó a generar especulación entre los seguidores del festival.

Sin embargo, hasta ahora, no existe confirmación oficial del Festival de Viña 2027.

Por otro lado, el programa Plan Perfecto mencionó recientemente a Laura Pausini, Arcángel y Los Vásquez como los primeros nombres que estarían confirmados para Viña 2027. No obstante, la organización todavía no oficializa los contratos.

Por ahora, Foo Fighters se mantiene únicamente como una posibilidad, aunque su presencia en Chile justo después del festival abre la puerta a una eventual participación en el escenario de la Quinta Vergara.

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