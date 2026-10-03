«Esto que le pasó fue el karma»: Leo Rey se refirió al conflicto con Alexítico con duras palabras

La polémica entre Leo Rey y Alexítico continúa sumando nuevos capítulos. El cantante volvió a referirse a la disputa que mantiene desde hace años con Alexis Morales, luego del mensaje que le dedicó durante su presentación en La Gran Fonda de Chile, en el Parque O’Higgins.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones. Sin embargo, lejos de retractarse, el exintegrante de La Noche reafirmó sus dichos durante una entrevista con Primer Plano.

Leo Rey se refirió al conflicto con Alexítico con duras palabras

En conversación con el programa de Chilevisión, Leo Rey entregó detalles sobre las diferencias que mantiene con Alexítico y aseguró que uno de los puntos de conflicto está relacionado con la sociedad de La Noche, además de las canciones y sus respectivas autorías.

Consultado sobre si existe alguna posibilidad de resolver sus diferencias, el cantante fue categórico: “Es un problema que no vamos a solucionar nunca”.

En esa misma línea, Leo Rey explicó: “Nosotros pretendíamos reclamar la sociedad de La Noche, las canciones, la autoría, recuperarlas, pero eso nunca va a pasar”, señaló.

El artista también entregó su particular interpretación sobre la contingencia del conflicto y comentó: “Esto que pasó es justicia divina”.

Posteriormente, Leo Rey volvió a cuestionar directamente a su excompañero y recordó la relación que tuvieron durante los años en que formaron parte de la banda.

“Él obró mal, traicionó, no fue leal con sus amigos, y esto que le pasó fue el karma no más”, lanzó el intérprete.

A esto se suma la repercusión que tuvo el episodio en redes sociales y la reciente campaña impulsada por fanáticos para intentar llevar al cantante al Festival de Viña.

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