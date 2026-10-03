Después de 2 años en pantalla: Así fue la emotiva despedida tras el último capítulo de «Hay que decirlo» en Canal 13

Canal 13 emitió durante la tarde de este viernes el último capítulo de Hay que decirlo, espacio de farándula que llegó a su fin tras dos años de emisión.

El programa cerró su ciclo para dar paso a Alfombra roja, histórico espacio que en su nueva versión tendrá a Nacho Gutiérrez y Millaray Viera en la conducción y que ocupará el horario de las 17:00 horas.

«Hay Que Decirlo» de Canal 13 se despide de las pantallas

Durante la despedida, Nacho Gutiérrez fue el primero en tomar la palabra y compartió sus sentimientos frente al término del programa: “Ayer tenía mucha pena, pero hoy tengo un ánimo distinto”, reconoció el comunicador.

“Me llevo los recuerdos de ataques de risa con ustedes extraordinarios. La Pamela una vez se nos quedó chueca al aire y después nos hicieron bolsa”, contó entre risas.

Nacho Gutiérrez también recordó el tenso momento que protagonizaron Pamela Díaz y Gissella Gallardo, uno de los episodios que generó sorpresa entre los propios integrantes del programa.

A la despedida también se sumaron Rodrigo Gallina, Cuco Cerda, Evelyn Bravo, Nelson ‘Colombiano’ Beltrán, Laura Prieto, Nacho Pop y Matías Vega, quienes dedicaron palabras al espacio durante su último capítulo.

Con el término de Hay que decirlo, Alfombra roja asumirá el bloque de las 17:00 horas con Gutiérrez y Viera al frente.

Los conductores estarán acompañados por un panel compuesto por Marcela Vacarezza, Francisca Merino, Cecilia Gutiérrez, Isidora Gaete, César Campos, Mario Velasco y ‘Colombiano’.

En tanto, el programa también contará con presencia en terreno gracias a los noteros Nacho Pop y César Fuenzalida, quien regresará a Canal 13 para integrarse al renovado espacio.

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