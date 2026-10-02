«Se enamoró de mí»: Cristián Sánchez revela inesperado momento con famoso cantante y así reaccionó Diana Bolocco

Una particular historia protagonizada por Cristián Sánchez se tomó un nuevo episodio de «Hasta que el podcast nos separe», espacio que el periodista conduce junto a Diana Bolocco.

Todo comenzó cuando el comunicador recordó una entrevista que realizó hace algunos años a Miguel Bosé en México. Según su relato, la conversación tuvo una conexión tan especial que incluso llegó a sacar una curiosa conclusión.

«Yo creo, mi sensación, yo creo que Miguel Bosé se enamoró de mí», indicó Cristián Sánchez.

La frase no pasó desapercibida para Diana Bolocco, quien indicó entre risas: «Cristián, qué patético lo que estás diciendo».

Frente a esto, el comunicador expresó: «Pero no es que se enamoró como de enamorarse, sino que como que le caí bien, le caí extremadamente bien».

El periodista luego comenzó a recordar cómo fue aquel encuentro en México. Instancia, en la que tenía un tiempo muy acotado para conversar con él.

«Partí, voy lo entrevisto, llegamos al Auditorio Nacional de México, que es espectacular», contó Cristián Sánchez.

«Minuto tres con veinte segundos y empiezo a ver detrás del artista a la mánager que aleteaba», añadió.

Pese a que la entrevista debía durar apenas cuatro minutos, ambos continuaron conversando. Finalmente, la conversación se habría extendido por cerca de 20 minutos.

Cristián Sánchez recuerda experiencia con Miguel Bosé

Además, indicó que cuando regresaba al hotel recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Desde el entorno del cantante le hicieron una particular invitación.

«Me dice: ‘Hola, la verdad es que esto no pasa nunca, Miguel te quiere mostrar el escenario y que formes parte del ensayo general del concierto. Esto no lo hace nunca, pero bueno'», contó Cristián Sánchez.

El periodista fue al recinto. De este modo, indicó que compartió con Miguel Bosé durante el ensayo general y también conocer a los integrantes de su orquesta.

«Entonces, yo me empecé a pasar todo el rollo, en una de esas, como que enganchamos bien, voy a todas», indicó riendo.

Una vez finalizada la experiencia, el periodista se acercó al cantante para agradecerle por la invitación.

«Se me acerca y me dice: ‘Bueno, espero que lo hayas disfrutado’. Yo le dije: ‘Sí, lo he disfrutado mucho’, no como que ya lo disfruté, sino que lo estoy disfrutando», mencionó.

Frente a esto, Cristián Sánchez indicó que el cantante simplemente le dijo: «Que te vaya muy bien».

«Hue… me rompió el corazón», finalizó el periodista entre risas.

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