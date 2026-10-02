Tras polémico despido en Chilevisión: conocido periodista llega a Canal 13

Después de varios años alejado de Canal 13, un conocido periodista del mundo del espectáculo volverá a la estación para ser parte de uno de sus programas más recordados.

Se trata de César Fuenzalida, quien será notero a la nueva versión de «Alfombra roja», histórico espacio de farándula que regresará a las pantallas con una renovada propuesta.

El comunicador no estará solo en las coberturas. Compartirá las labores en terreno con Nacho Pop, mientras que la conducción quedará en manos de Nacho Gutiérrez y Millaray Viera.

César Fuenzalida llega a Canal 13

César Fuenzalida ya conoce el programa, ya que cerca de tres años trabajó en «Alfombra roja» como panelista y notero.

Su vínculo con Canal 13 también se extiende a otros proyectos. En la estación participó en los guiones de «El momento de la verdad», espacio que tuvo a Sergio Lagos como conductor.

Ahora, varios años después, volverá a los pasillos de la señal. «Volver al 13 cuando uno ya estuvo en el 13 es muy rico. El 13 es un canal que te abraza», comentó.

Pero su regreso también estará marcado por el enfoque que busca darle a su trabajo frente a las cámaras. Fuenzalida aseguró que pretende combinar la contingencia de espectáculos con una mirada más profunda cuando la noticia lo requiera.

«Quiero aportar con un periodismo más serio, si es que toca hacer alguna noticia más compleja con un análisis y, obviamente, quiero volver a hablar de la actualidad farandulera», afirmó.

El retorno a Canal 13 se produce tres años después de su salida de Chilevisión. Según consignó ADN.cl, el comunicador pidió un aumento de sueldo, el que le rechazaron. Posteriormente, pidió tiempo para poder trabajar y tener más ingreso. Sin embargo, todo habría terminado con su despido.

A lo largo de su carrera, el periodista también ha pasado por distintos espacios ligados al espectáculo y la televisión. Sus primeros pasos estuvieron en «SQP» y luego fue parte de programas como «Mira quién habla», «Intrusos», «Primer plano» y «En portada». Además, integró la sección de espectáculos de «Mucho gusto».

Ahora, César Fuenzalida tendrá una nueva oportunidad en uno de los programas que ya conoce. La renovada versión de «Alfombra roja» debutará este lunes a las 17:00 horas por Canal 13 y sus distintas plataformas digitales.

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