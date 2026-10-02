Easykid finalmente revela la fecha de estreno de su nuevo álbum «Soy un Fatalista»

Después de semanas especulaciones entre sus fanáticos, Easykid finalmente puso fecha a uno de los lanzamientos más esperados de su carrera. El artista chileno confirmó que su próximo disco «Soy un Fatalista» llegará a todas las plataformas digitales el próximo 22 de octubre, marcando una nueva etapa en su carrera musical.

La fecha fue revelada a través de un nuevo teaser publicado por el cantante. De esta manera, terminó con el misterio que había mantenido atentos a sus seguidores, quienes siguieron cada una de las señales que el artista fue dejando en redes sociales.

La nueva etapa de Easykid

«Soy un Fatalista» es el cuarto álbum de estudio de Easykid y mantiene la estética que ha acompañado al proyecto durante los últimos años.

Ahora, con el día confirmado, comienza oficialmente la cuenta regresiva para conocer el nuevo trabajo del artista.

El lanzamiento además llegará en un momento clave para Easykid, quien se prepara para realizar uno de los shows más importantes de su trayectoria.

El próximo 14 de noviembre, el cantante se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Pero sus planes no terminan en Chile. Próximamente, Easykid también llevará su música a otros países, con presentaciones contempladas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Buenos Aires y Lima.

También te podría interesar: Carlos Vives adelanta su show en Festival Bamba y sorprende con coqueto momento con Rosario Bravo: «Más guapa que Shakira»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google