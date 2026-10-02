Carlos Vives adelanta su show en Festival Bamba y sorprende con coqueto momento con Rosario Bravo: «Más guapa que Shakira»

Recientemente, nuestra querida Rosario Bravo conversó con ni más ni menos que Carlos Vives, quien se presentará el próximo 25 de octubre en el Festival Bamba.

«A Bamba vamos con lo nuevo que es parte del Tour al Sol, que es un repertorio, por supuesto, que tiene que ver con la nostalgia, pero también con las cosas nuevas», adelantó el cantante colombiano.

Además, sobre el evento expresó que «es mucho más que un concierto. Es una experiencia (…) se necesita hacer festivales donde pueda ir el abuelo, puede ir el papá, puede ir el nieto, puede ir el sobrino, el primo, el tío».

Por otro lado, Carlos Vives también destacó el cariño el vínculo que tiene con chile. «Desde que fui la primera vez… siempre sentimos que fue como una sensación muy familiar».

Coqueto momento entre Rosario Bravo y Carlos Vives

Además, al final de la entrevista, nuestra locutora le dijo fiel a su estilo «si no tenés quien te lleve, yo puedo ser tu fiel chofer», haciendo referencia a la canción «Volví a nacer».

Posteriormente, le indicó «no soy Shakira, pero ahí voy a estar cantando ‘La Bicicleta».

Frente a esto, Carlos Vives le mencionó: «Está más guapa que Shakira».

Luego, Rosario Bravo indicó: «Oye, mi marido se llama Carlos, así que no me vaya a confundir».

«Un abrazo a ese afortunado de Carlos (…) que te cuide mucho y que felicidades por esa familia hermosa que tiene», respondió Carlos Vives.

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