02 Oct, 2026. 11:40 hrs

Los Peregrinos del Amor, Los Charros de Luchito y Vicente Charro Morales llegan al Palenque Fest: fecha y venta de entradas

El Gran Arena Monticello se prepara para recibir una jornada dedicada a la música ranchera con tres reconocidas agrupaciones chilenas.

Por Iván López
Peregrinos Del Amor
Palenque Fest

¡Atención fanáticos de la ranchera! El viernes 16 de octubre se realizará la primera edición del Palenque Fest, evento que reunirá a reconocidos exponentes chilenos del género.

La jornada se desarrollará en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal, y contará con la presencia de Los Peregrinos del Amor, Los Charros de Luchito y Rafael y Vicente Charro Morales.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Palenque Fest llega a Gran Arena Monticello

Uno de los nombres que llegará al escenario será Los Peregrinos del Amor. La agrupación nació en Curacautín, Región de La Araucanía, y cuenta con una trayectoria ligada a la cumbia ranchera y la cumbia latina.

Durante su presentación, se espera que interpreten parte de sus canciones más conocidas, entre ellas «Colorín, Colorado», «Reconquistarte» y «El Beso que no le di», además de otros éxitos de su repertorio.

El cartel también contempla a Los Charros de Luchito y Rafael, agrupación que comenzó su historia musical en Lumaco en 2004 y que se convirtió en uno de los nombres reconocidos de la escena ranchera nacional.

Su propuesta combina las tradicionales rancheras mexicanas con sonidos de la cumbia moderna. A esto se suma una formación marcada por los acordeones, teclados y guitarras, elementos que forman parte de su sello musical.

Por otro lado, Vicente Charro Morales llegará con sus clásicos y una extensa experiencia sobre los escenarios. El artista ha desarrollado buena parte de su carrera en espectáculos rancheros realizados en distintas zonas rurales y comunas de la zona central y sur del país.

Entre los lugares donde ha llevado su música se encuentran San Fernando, Nancagua, Pichidegua y Curicó.

De esta manera, el Palenque Fest prepara su primera edición con una jornada dedicada por completo a la música ranchera y sus distintas fusiones. La cita será el viernes 16 de octubre en Gran Arena Monticello.

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