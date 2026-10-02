Los Peregrinos del Amor, Los Charros de Luchito y Vicente Charro Morales llegan al Palenque Fest: fecha y venta de entradas

¡Atención fanáticos de la ranchera! El viernes 16 de octubre se realizará la primera edición del Palenque Fest, evento que reunirá a reconocidos exponentes chilenos del género.

La jornada se desarrollará en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal, y contará con la presencia de Los Peregrinos del Amor, Los Charros de Luchito y Rafael y Vicente Charro Morales.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Palenque Fest llega a Gran Arena Monticello

Uno de los nombres que llegará al escenario será Los Peregrinos del Amor. La agrupación nació en Curacautín, Región de La Araucanía, y cuenta con una trayectoria ligada a la cumbia ranchera y la cumbia latina.

Durante su presentación, se espera que interpreten parte de sus canciones más conocidas, entre ellas «Colorín, Colorado», «Reconquistarte» y «El Beso que no le di», además de otros éxitos de su repertorio.

El cartel también contempla a Los Charros de Luchito y Rafael, agrupación que comenzó su historia musical en Lumaco en 2004 y que se convirtió en uno de los nombres reconocidos de la escena ranchera nacional.

Su propuesta combina las tradicionales rancheras mexicanas con sonidos de la cumbia moderna. A esto se suma una formación marcada por los acordeones, teclados y guitarras, elementos que forman parte de su sello musical.

Por otro lado, Vicente Charro Morales llegará con sus clásicos y una extensa experiencia sobre los escenarios. El artista ha desarrollado buena parte de su carrera en espectáculos rancheros realizados en distintas zonas rurales y comunas de la zona central y sur del país.

Entre los lugares donde ha llevado su música se encuentran San Fernando, Nancagua, Pichidegua y Curicó.

De esta manera, el Palenque Fest prepara su primera edición con una jornada dedicada por completo a la música ranchera y sus distintas fusiones. La cita será el viernes 16 de octubre en Gran Arena Monticello.

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