Conmovedora despedida en vivo a querida figura de Canal 13: deja la estación tras dos años

Una importante salida se concretó esta semana en Canal 13. Willy Sabor dejó la estación después de dos años y se despidió de sus compañeros en «Hay que Decirlo».

La partida del locutor y humorista fue anunciada por Ignacio Gutiérrez durante la edición del jueves. El animador se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras a quien hasta ahora formaba parte del equipo del programa.

«Tenemos que empezar a despedir a un gran hombre y además un tremendo compañero», expresó el conductor frente a las cámaras.

El comunicador decidió cerrar su ciclo en Canal 13 y se rumorea que regresaría a una casa televisiva que conoce muy bien: Mega.

Días antes de su salida, Willy Sabor compartió una fotografía junto a Kike Morandé y acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente llamó la atención.

«Ya es tiempo de volver a casa con papá. Ejaleeee», escribió. La publicación alimentó las especulaciones sobre un posible ingreso a «Detrás del Muro».

Las palabras de Willy Sabor

Willy Sabor también tuvo palabras por sus dos años en la estación. El comunicador valoró especialmente la oportunidad de trabajar en el área de farándula.

«Tremenda experiencia trabajar en farándula», comentó frente a sus compañeros.

Posteiormente, Ignacio Gutiérrez quiso saber cómo se sintió durante su paso por el programa y le consultó: «¿Te sentiste querido?».

«Sí, absolutamente», respondió Willy Sabor visiblemente emocionado.

Luego, el locutor profundizó en su experiencia dentro del equipo y destacó el vínculo que logró formar con sus compañeros.

«Yo he trabajado en varios equipos, pero acá yo me sentí muy querido. Estaba muy contento de trabajar acá, muy contento», afirmó Willy Sabor.

La despedida tuvo varios momentos de emoción. Algunos integrantes del espacio y el mismo comediante no pudo contener las lágrimas.

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