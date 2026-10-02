«Uno de los días más tristes de mi vida»: Mauricio Pinilla revela importante noticia sobre su futuro

Mauricio Pinilla sorprendió durante este jueves al revelar una importante decisión sobre su futuro profesional.

El exfutbolista confirmó que dejará ESPN Chile, señal a la que llegó luego de retirarse del fútbol y donde inició una nueva etapa frente a las cámaras.

En concreto su llegada fue en 2021. Desde entonces, Mauricio Pinilla comenzó a desarrollar su faceta como comentarista y se convirtió en uno de los rostros de la señal.

Ahora, después de varios años, decidió cerrar este ciclo. La noticia la entregó a través de su cuenta de instagram y la acompañó con un sentido mensaje.

«Llegó uno de los días más tristes de mi vida, llegó el momento de dar un paso al costado de un canal que me acogió como un hijo, me educó, enseñó y capacitó para ser el comunicador que soy hoy», indicó. .

Mauricio Pinilla también tuvo palabras para quienes compartieron con él durante este período.

«No alcanzo a agradecer a todos mis compañeros de trabajo. Todos fueron ultra importantes. La pena me inunda y las lágrimas son inevitables. Gracias, ESPN Chile, me formaron como persona y profesional», manifestó el exfutbolista.

¿Qué viene para Mauricio Pinilla?

Por ahora, Mauricio Pinilla no entregó detalles sobre el camino que tomará después de su salida de ESPN Chile.

Sin embargo, lanzó una breve frase incluida en su publicación que generó incertidumbre.

«Se vienen sorpresas», adelantó.

La publicación también generó reacciones entre sus compañeros y figuras cercanas al mundo de las comunicaciones.

Uno de ellos fue Rafael Olarra, quien le dejó un mensaje de apoyo tras conocer la noticia: «Te deseo lo mejor amigo !!!! cuídate siempre».

También reaccionó Cristián Sánchez, quien destacó las palabras del exfutbolista y le envió sus buenos deseos para esta nueva etapa. «Grande Pinigol!!!! Qué lindas palabras… te vamos a echar de menos!!!! Lo más importante es que estés bien, contento y realizado…», comentó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google