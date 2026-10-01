«La tele no tiene eso»: Yamila Reyna anuncia nuevos espectáculos y revela sus ganas de trabajar en radio

Durante este jueves, Yamila Reyna estuvo presente en «En el Portal del Web». En este sentido, la argentina habló la intensa agenda tendrá durante octubre, ya que prepara el estreno de dos espectáculo. Además, habló de su carrera televisiva y vida personal.

La comediante estrenará «Jaque Mate» en el Teatro Mori. El espectáculo contempla cuatro funciones y tendrá un invitado diferente en cada jornada, además de una dinámica interactiva con el público.

«Estoy a punto de estrenar mi show Jaque Mate este sábado 3 de octubre (…) Cuatro funciones, cuatro invitados y una reina», explicó.

En este sentido, indicó que sus invitados serán Pamela Leiva, Aska Sumatra, León Murillo y Piare con Pé.

Pero este no es su único proyecto. También trabaja en «Ni tan che ni tan po», espectáculo con el que posteriormente iniciará una gira nacional.

Yamila Reyna habla de la TV y su vida personal

Durante la conversación, la comediante también reconoció que le gustaría trabajar en RadioActiva. «Me gusta esta radio a mi», reconoció.

Asimismo expresó: «Me gusta de la radio esta comunicación directa con la gente. Me gusta la comunicación directa con el público, la tele no tiene eso».

Posteriormente, expresó: «A la tele hay que usarla como la tele te usa a vos. Es así, es simple».

En ese sentido, Yamila Reyna indicó: «Yo no reniego de la tele. Las personas que viven de la tele, o sea que sienten que si no tienen tele no viven, están fritos porque la tele te usa hasta que no le servís y es viceversa».

Además, entre bromas, la actriz y comediante habló de su presente amoroso.

«Yo estoy soltera sola, soltera sola, porque no es lo mismo soltera que soltera sola», comentó.

Además, más adelante expresó: «O tenés sexo o trabajás. En mi caso, trabajo».

También te podría interesar: «Me llamó la atención, por lo grande que es, lo bonito que es, pero después cuando lo olí dije ‘ah, noo’»: Inesperado comentario sobre figura de TV

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google