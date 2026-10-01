Mujer desata reacciones en redes tras contar incómoda experiencia en el ginecólogo: «Mucho olor a poto»

Recientemente, Isabel Boza, intructora de yoga que cuenta con más de 9 mil seguidores en Instagram dio mucho que hablar en redes sociales tras relatar una particular situación que vivió en una consulta ginecológica, donde llegó para realizarse un chequeo.

Según explicó, todo comenzó cuando llegó temprano hasta el centro médico. Sin embargo, apenas ingresó a la consulta, se encontró con una situación que no esperaba.

«Me levanto en la mañana temprano para venir al doctor, ¿cachái? Vengo al doctor y no me puedo atender, ¿cachái? Porque entro y había un olor a culo, pero que no se podía aguantar», relató a través de un video en su cuenta de Instagram.

Isabel Boza revela inesperada situación

La mujer aseguró que el olor fue tan intenso que reaccionó inmediatamente al entrar a la consulta.

«Yo entro y así como que me pega el charchazo. Y le digo: ‘Doctor, hay mucho olor a poto’. Y me dijo: ‘¿Qué quiere que haya? ¿Olor a flores? Yo soy ginecólogo’. ‘Pero doctor’, le dije, ‘¿no tiene un poquito de spray ambiental que ponga?’. ‘No’, me dijo. ‘Tendría que esperar a que se pase el olor'», indicó Isabel Boza.

Pero la instructora de yoga insistió. «‘Pero doctor’, le dije, ‘¿no tiene un poquito de spray ambiental que ponga?’. ‘No’, me dijo. ‘Tendría que esperar a que se pase el olor'», contó.

Ante ese escenario, Isabel Boza tomó una decisión y prefirió retirarse del lugar en vez de continuar con la consulta.

«Entonces le dije: ‘No, gracias. Chao’. Me fui. Perdí el bono», cerró la instructora de yoga.

Además, en el mismo video escribió: «Hay que lavarse la canoa pos chiquillas»

El registro compartido por la instructora de yoga se viralizó rapidamente. De hecho, hasta ahora suma más de 900 mil reproducciones.

«Una atención la raja»; «Pero ud dice que se levanto temprano… en ningún momento comento que también se lavo la raja»; «Por aquí una matrona que atiende en consulta particular, a veces los olores no son por falta de aseo, son una infección que es la que la usuaria va a solucionar conmigo, y al poner desodorante ambiental queda peor la mezcla ajajaj asique lo que uno hace es ventilar, porque sino habría olor a Vaginosis bacteriana Floral», fueron algunos de los comentarios que recibió el video de Isabel Boza.

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