«Me llamó la atención, por lo grande que es, lo bonito que es, pero después cuando lo olí dije ‘ah, noo'»: Inesperado comentario sobre figura de TV

Recientemente, Fernanda Cortés, conocida como Fernanda Brown estuvo presente en el podcast «¿Por qué somos así». Instancia, en la que recordó su paso por el reality de Mega «Volverías con tu ex? 2». Además, lanzó un inesperado comentario sobre uno de sus compañeros.

Todo ocurrió después de que le consultaron sobre si es que hubo algún chico que le llamara la atención.

La exparticipante del reality de Mega respondió: «Sabes que tenían unas personalidades tan como mal que no. Al principio tú los veías en televisión como que son bonitos, pero después los vas oliendo…».

La revelación de Fernanda Brown

Posteriormente, la exchica reality impactó con un comentario sobre Kaoto.

«Me llamó la atención, por lo grande que es, por lo bonito que es, pero después cuando lo olí dije ‘ah, noo'», lanzó Fernanda Brown.

Posteriormente la exintegrante de «Volverías con tu ex? 2» habló de Luis Mateucci, con quien aseguró que lo pasó muy bien. «Qué manera de reírme con Mateucci», indicó.

Es importante señalar que la eliminación de Fernanda del reality de Mega fue emitida a inicios de agosto.

Por otro lado, Kaoto ha dado mucho que hablar durante el último tiempo tras protagonizar una fuerte polémica. Resulta que se viralizó un registro en el cual estaba lanzando duros descargos contra Raimundo Cerda. En este contexto, hizo un comentario de carácter sexual contra Faloon, quien es pareja de Rai.

Esto no pasó desapercibido y de hecho, la exchica Yingo decidió llevar el caso a la justicia.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Mujer desata reacciones en redes tras contar incómoda experiencia en ginecólogo: «Mucho olor a poto»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google