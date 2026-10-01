Pelo Verde revela el problema de audición que lo llevó a utilizar audífonos: «Ahora siento que puedo escuchar bien»

Recientemente, nuestro querido locutor Víctor Aranda, conocido como Dj Pelo Verde empezó a usar audífonos en ambos oídos luego de realizarse una audiometría. Esto después de que el mismo confesó que había notado algunas dificultades para escuchar.

Vale señalar que lleva más de dos décadas trabajando en radio y también lleva años trabajando como DJ en fiestas y eventos.

«Comencé a notar que tenía mala audición desde los 25, cuando era chico tuve varias otitis y use colleras en el oído izquierdo, pero creo que empecé a quedar sordo en los últimos años. Cuando ya me metí en el tema de las fiestas y la radio, ocupaba los audífonos en el volumen más alto», expresó Pelo Verde en conversación con LUN.

Incluso aseguró que «habían diligencias que me costaban, por ejemplo, si una persona detrás de una ventanilla hablaba bajo, no entendía nada, me tenían que hablar más fuerte, me tenían que repetir. Y en las fiestas pedía que me pusieran un parlante con los bajos cerca para con esa vibración poder mezclar música».

El examen que confirmó las dificultades de Pelo Verde

Hace algunas semanas, el comunicador decidió realizarse una audiometría. El examen mostró una disminución en las frecuencias agudas.

«Hace un mes atrás fui a hacer una audiometría, y me salió que tengo caídas las frecuencias agudas, que tengo la audición de una persona entre 60 y 70 años y problemas para escuchar fonemas con f, s y ch«, indicó Víctor Aranda.

Además, contó que presenta tinnitus y que un especialista incluso le planteó la posibilidad de utilizar un implante. Finalmente, optó por los audífonos.

«Mi otorrino me dijo que me operara (colocar un implante en su cráneo) pero cuando me dijo el precio le pedí que no me contara más, o que usara audífonos, que yo pensaba que era algo de abuelos, como el de Los Simpson», indicó Pelo Verde.

Desde hace dos semanas utiliza dispositivos en ambos oídos. El cambio también modificó su forma de comunicarse con su esposa. «Me estaba acostumbrando a leerle los labios a mi esposa o a girar mi cabeza al lado derecho cuando me hablaba para escuchar mejor, y ahora eso ya no es necesario», aseguró.

Actualmente, señaló que solo se los quita para dormir, ducharse y hacer ejercicio. «Me ha cambiado la percepción, ahora siento que puedo escuchar bien», indicó el locutor de RadioActiva.

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