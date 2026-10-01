Popular figura regresa a Mega tras 18 años: liderará importante programa

Recientemente, se dio a conocer que una reconocida figura vuelve a Mega tras 18 años alejado de las pantallas del canal.

Se trata ni más ni menos que de Sebastián Jiménez, también conocido como «Lindorfo».

El reconocido veterinario volverá al canal para ponerse al frente de un nuevo programa dedicado al mundo de las mascotas.

Se trata de «Mi humano y yo… Cuidar es amar», espacio que llegará a la pantalla este sábado 3 de octubre, a partir de las 15:00 horas.

«Mi humano y yo… Cuidar es amar», el nuevo proyecto de Lindorfo en Mega

El espacio buscará mostrar distintas historias protagonizadas por animales y se recorrerán casos marcados por el abandono y el maltrato, pero también presentará relatos de recuperación, compañía y los fuertes vínculos que pueden surgir entre las personas y sus mascotas.

En su capítulo debut, «Lindorfo» conocerá a Tel, un galgo que sufrió las consecuencias del maltrato asociado a las carreras de perros.

El animal logró comenzar una nueva vida junto a Francisca Medina, quien asumió su cuidado y lo acompañó durante el proceso para enfrentar las consecuencias que dejó la experiencia.

La historia de Tel también permitirá poner sobre la mesa la discusión en torno a las carreras de galgos en Chile. El nuevo espacio de Mega abordará el movimiento que busca prohibir esta actividad, proyecto que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional.

«Mi humano y yo… Cuidar es amar» también contará con una sección que tendrá como protagonistas a conocidos rostros de la televisión.

«Mi famoso y yo» será el espacio donde distintas figuras compartirán detalles de su vida junto a sus animales y revelarán parte del vínculo que mantienen con ellos.

La primera invitada será Karen Doggenweiler, quien llegará acompañada de su perro Benito para contar algunas de sus experiencias junto a él.

Pero las historias no serán el único contenido del programa. «Mi humano y yo… Cuidar es amar» también tendrá un segmento pensado para resolver las dudas que surgen en el día a día de quienes tienen mascotas.

En «El Consultorio», Sebastián Jiménez y otros especialistas entregarán respuestas sobre comportamiento, alimentación y señales que podrían alertar a los dueños sobre algún problema.

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