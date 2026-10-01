01 Oct, 2026. 12:43 hrs

Perreolandia regresa en 2027: fecha del evento, lugar y cómo comprar entradas

Esta nueva versión de perreolandia estará enfocada en quienes crecieron escuchando los grandes clásicos del reggaetón.

Por Iván López
Perreolandia
Perreolandia

¡Atención fanáticos del reggaetón! Perreolandia confirmó su regreso a Santiago con una edición que buscará reunir a la denominada «generación del perreo».

El evento se realizará el sábado 6 de febrero de 2027 en el Club Hípico de Santiago y estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.

La jornada estará enfocada en quienes crecieron escuchando los grandes clásicos del reggaetón y vivieron el auge del género durante sus primeros años de popularidad.

La nueva versión de Perreolandia promete una jornada cargada de nostalgia, baile y sonidos que marcaron una época.

Vale señalar que la organización todavía no anuncia a los artistas que participarán en el evento. Sin embargo, se espera que el cartel reúna a destacados íconos del reggaetón old school.

De esta manera, Perreolandia busca volver a conectar con quienes fueron parte del boom del género y que todavía mantienen entre sus canciones favoritas aquellos hits que marcaron la llamada «época dorada» del reggaetón.

Venta de entradas para Perreolandia

La venta comenzará este jueves 1 de octubre a las 12:00 horas a través de Passline.

Por ahora, la información confirmada contempla la fecha, el recinto y el inicio de la venta de tickets, mientras que los artistas que participarán en esta nueva edición serán anunciados durante los próximos días. De este modo, la recomendación es estar pendientes a los canales oficiales de Perreolandia.

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