Perreolandia regresa en 2027: fecha del evento, lugar y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos del reggaetón! Perreolandia confirmó su regreso a Santiago con una edición que buscará reunir a la denominada «generación del perreo».

El evento se realizará el sábado 6 de febrero de 2027 en el Club Hípico de Santiago y estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.

La jornada estará enfocada en quienes crecieron escuchando los grandes clásicos del reggaetón y vivieron el auge del género durante sus primeros años de popularidad.

La nueva versión de Perreolandia promete una jornada cargada de nostalgia, baile y sonidos que marcaron una época.

Vale señalar que la organización todavía no anuncia a los artistas que participarán en el evento. Sin embargo, se espera que el cartel reúna a destacados íconos del reggaetón old school.

De esta manera, Perreolandia busca volver a conectar con quienes fueron parte del boom del género y que todavía mantienen entre sus canciones favoritas aquellos hits que marcaron la llamada «época dorada» del reggaetón.

Venta de entradas para Perreolandia

La venta comenzará este jueves 1 de octubre a las 12:00 horas a través de Passline.

Por ahora, la información confirmada contempla la fecha, el recinto y el inicio de la venta de tickets, mientras que los artistas que participarán en esta nueva edición serán anunciados durante los próximos días. De este modo, la recomendación es estar pendientes a los canales oficiales de Perreolandia.

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