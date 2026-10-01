Cada año, el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, una fecha dedicada a reconocer la importancia que tiene este arte en la vida de las personas y en las distintas culturas alrededor del mundo.

Y en RadioActiva sabemos que la música está presente en prácticamente todos los momentos de la vida. Una canción puede traer de vuelta un recuerdo, marcar una etapa, acompañarte en diversos momentos, etc.

Por eso hoy te contamos la historia que está detrás de esta celebración.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Música el 1 de octubre?

El origen de esta conmemoración está relacionado con el Consejo Internacional de la Música (IMC), organización fundada en 1949 bajo el respaldo de la UNESCO.

Durante la década de 1970 surgió la iniciativa de establecer una jornada internacional que permitiera acercar la música a personas de distintos lugares y sectores de la sociedad. La idea apuntaba a destacar el poder de la música como una herramienta capaz de generar espacios de encuentro, favorecer la amistad y promover el intercambio entre diferentes culturas.

La primera celebración oficial del Día Internacional de la Música se realizó en 1975. De este modo, se estableció el 1 de octubre como una jornada destinada a poner en valor este arte y su impacto en la sociedad.

Desde entonces, la fecha se transformó en una oportunidad para reconocer tanto a la música como a las personas que trabajan para mantenerla vigente.

El Día Internacional de la Música no solo busca destacar las canciones que escuchamos diariamente. También reconoce el trabajo de músicos, compositores, intérpretes, profesores y artistas que participan en la creación y difusión de este arte.

La celebración abarca todos los géneros y estilos musicales. Cada expresión tiene su propio espacio dentro de una tradición que ha acompañado a distintas generaciones.

Además, la música ha conseguido superar fronteras, idiomas y diferencias culturales. Puede estar presente tanto en grandes conciertos como en una celebración familiar, una fiesta, un viaje o simplemente durante el trayecto de todos los días.

Por eso queremos que sigas disfrutando de este hermoso arte junto a RadioActiva, la radio de la gente feliz, que al igual que la música te acompaña todos los días.

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