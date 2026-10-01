Paula Pavic impacta tras revelar la verdad sobre su quiebre con el Chino Ríos: una situación lo cambió todo

Recientemente, en «Vecinos al Límite», Paula Pavic hizo una sincera confesión relacionada con el quiebre de su matrimonio con Marcelo «Chino» Ríos. La empresaria contó detalles un episodio que ocurrió a comienzos de 2023 y que terminó desencadenando la ruptura.

La confesión se produjo durante una conversación con Cote, instancia en la que recordó que en ese entonces había viajado a Chile junto a sus hijos.

Paula Pavic reveló que su intención era regresar a Estados Unidos antes del 14 de febrero para sorprender al extenista. Sin embargo, dos días antes ocurrió una inesperada situación.

«Yo me había venido a Chile sola con los niños. Iba a ir de sorpresa el 14 de febrero, los niños no le iban a decir nada, y quedó la …. dos días antes, porque teníamos cámaras en la casa», relató.

La revelación de Paula Pavic

Paula explicó que algunas de las cámaras instaladas en la cocina de la vivienda habían sido desconectadas. Sin embargo, posteriormente consiguió volver a activarlas.

«Esas se cargaban, él no debe haber sabido, así que cuando la prendo veo una cartera encima de la cocina. Y después vi las imágenes… yo no iba a ir y al final fui igual», indicó Paula Pavic.

Finalmente, la empresaria regresó a Estados Unidos el 14 de febrero. Poco después, en marzo de 2023, le decidió solicitar el divorcio a Chino Ríos.

Por otro lado, es importante señalar que el reality Vecinos al Límite de Canal 13 avanzó hacia su etapa decisiva. En la última ceremonia de «La Bóveda», Natu se convirtió en la nueva nominada.

De esta manera, Joe, Natu, Nabila y Lisandra quedaron en riesgo de eliminación y disputarán el último duelo antes de la definición del programa.

Por otro lado, Matías, Cote, Camilo, Paula, Joche, Julia, Paz y Carola aseguraron oficialmente su lugar entre los semifinalistas del reality.

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