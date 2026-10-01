Sujeto irrumpe en despacho de CHV y golpea en vivo a entrevistado: periodista también denunció agresión en su contra

En la mañana de este jueves, durante un despecho desde La Pintana del matinal «Contigo en la Mañana» de CHV se vivió un violento e inesperado momento.

Todo ocurrió cuando la periodista Dayanne Salazar se encontraba entrevistando a un conductor vehicular cuando un sujeto apareció repentinamente y lo atacó.

La víctima conversaba con la comunicadora luego de protagonizar un choque. Mientras intentaba explicar lo ocurrido, comenzó una inesperada situación.

«Venía por la pista del medio, vi al auto de adelante, empecé a avancar y como el no empezó a avanzar vi la brecha…», alcanzó a decir el hombre antes de recibir un golpe por parte del hombre que irrumpió en la entrevista.

El ataque hizo que el conductor terminara en el suelo. Pero la situación no quedó ahí, ya que una mujer que al parecer acompañaba al agresor también intervino. Todo esto mientras, funcionaros de Carabineros intentaban controlar al agresor.

Desde el estudio, Roberto Cox reaccionó sorprendido ante las imágenes que estaban transmitiendo en directo. «¡No puedo creer esto! ¡Cómo es posible!», expresó.

Periodista también denuncia agresión

En medio del procedimiento, la periodista intentó acercarse al sujeto que había sido retenido para conocer su versión de lo ocurrido.

Sin embargo, el acercamiento terminó generando otro momento de tensión. La mujer que lo acompañaba volvió a reaccionar y la periodista de «Contigo en la Mañana» acusó un golpe.

«¡Me pegó la mujer en la cara!», acusó Dayanne Salazar durante la transmisión.

Ante la situación, la periodista decidió tomar distancia y continuar el despacho desde un lugar más seguro.

El episodio ocurrió mientras personal policial ya trabajaba en el accidente de tránsito que había protagonizado el conductor entrevistado por el matinal de CHV.

Vale señalar que según La Cuarta, dos personas fueron detenidas por Carabineros.

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