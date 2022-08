Sebastián «Lindorfo» Jiménez explica por qué no fue constituyente: «Las mascotas van primero»

El médico veterinario de la Universidad de Chile y otrora conductor de diversos programas de animales en la televisión chilena, Sebastián Jiménez, conversó con Alumni UChile de la red de Egresados y Egresadas de la Universidad de Chile.

En ella, el también locutor de radio habló de distintos temas, principalmente de su experiencia profesional y el valor que tiene para él el poder ayudar a un animal.

Abordando su paso por la televisión, el médico veterinario contó que esta etapa le ayudó a contribuir “a que la gente conozca más de las mascotas, entienda más y le tome el peso a las enfermedades de los animales”. “En ese tiempo, mostramos realidades que a veces eran desconocidas para algunas personas y eso va ampliando el conocimiento respecto a las mascotas”, agrega.

Así mismo, contó detalles de su labor en la Subsecretaría de Desarrollo Regional del segundo gobierno de Sebastián Piñera, como asesor del Plan de Tenencia Responsable de Mascotas. “Cuando llegamos había 50 mil mascotas inscritas y cuando nos fuimos lo dejamos en dos millones”, contó orgulloso en la entrevista.

«Mi objetivo no es llegar a la política»

Eso sí, asegura que su objetivo no es llegar a la política. “El grupo con el que trabajamos era técnico, por lo tanto, política cero. Claro, trabajaba en el gobierno y por eso quizás la gente diga ‘este gallo quiere ser político’ y no, no es mi objetivo, pero sí trabajar en la trastienda de un grupo o sector político”, manifestó al respecto.

Pese a lo anterior, Jiménez aseguró que le ofrecieron ser convencional constituyente, lo cual declinó. “No es mi interés, yo podría colaborar con la asamblea constituyente en los temas de animales, pero no me interesa formar parte de un grupo político. Para mí, las mascotas, los animales, el medio ambiente, están por sobre cualquier cosa”, aseguró.

El alumni, quien estuvo más de 20 años en programas de televisión, ahora se dedica a atención veterinaria telemática. Desde ahí, ha desarrollado su amor a los animales: “Cuando estoy operando o haciendo una endoscopía y estamos solucionando el problema a una mascota, para mí es sublime”.

La ocasión también dio espacio para recordar el paso de Jiménez por la Universidad de Chile, donde estudió Medicina Veterinaria. “La Universidad de Chile es la más amplia en cuanto a la gente que está dentro. Hay de todas las realidades, de todos los países, culturas, niveles socioeconómicos, credos. Eso hace que el profesional de la U tenga una sensibilidad muy especial”, cerró.