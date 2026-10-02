Figura de la TV impacta tras confesar que fue infiel con compañero de canal: «Y nos fuimos a un motel miercale'»

Kathy Contreras sorprendió con una inesperada revelación sobre su vida amorosa en el podcast «Sex and Secrets». En concreto, una antigua relación y reconoció que en ese período fue infiel.

La exparticipante de «Fiebre de Baile» habló con franqueza sobre lo ocurrido y aseguró que quedó con un fuerte sentimiento de culpa.

«Yo sí fui infiel y fui infiel con todo, pero me sentí muy culpable y también fue por una pelea, por una discusión», comenzó indicando.

La confesión de Kathy Contreras

Contreras explicó que en ese entonces llevaba más de dos años junto a su pareja. Además, ambos vivían juntos, aunque la relación ya atravesaba un complejo momento.

«Llevaba como dos años y algo, vivíamos juntos y la verdad es que ya estábamos llevándonos muy mal. Entonces él como que ya me había echado de la casa varias veces, entonces ya me tenía hasta acá po'», recordó Kathy Contreras.

En este sentido, expresó: «Yo tenía compañeritos en Calle 7, guapitos todos, guapos todos. Entonces había como uno que también había terminado con su pareja».

Sgún relató Kathy Contreras pudieron conincidir una noche y finalmente terminaron en un motel.

«Nos juntaron esa noche y nos fuimos a un motel miercale’. Pero sabes qué, yo estaba tan enamorada de mi pareja que tuve que tomarme unos buenos copetes porque a mí me provocaba solamente deseo sexual mi pareja en ese entonces», aseguró la bailarina.

La exparticipante de Fiebre de Baile también explicó qué había detrás de aquella decisión. Según contó habría buscado experimentar algo distinto en medio del complicado momento que vivía.

«Lo hice de… necesitaba adrenalina, de cariño. Y después fui, y yo soy como buenita igual y le conté», afirmó.

«Después nunca más volvió a ser lo mismo. Y sabes qué, después partió esta dinámica de vuelta, se da en muchas parejas, han cachado que es como ‘te hago una, después yo te hago otra», añadió Kathy Contreras.

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