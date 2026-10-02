¡De Chile para el mundo! Cantante urbano nacional sorprende con su debut en producción de Hollywood: «Pensé que era una estafa»

El cantante urbano chileno El Oriental 10, cuyo nombre es José Freire, está atravesando una nueva etapa en Estados Unidos. El artista relató que recientemente tuvo su primera participación en un proyecto audiovisual realizado en Los Ángeles, California. Se trata ni más ni menos que de «The Drop: Snowfall Saga».

Según explicó, su llegada a la actuación comenzó por una sugerencia de su pareja, artista que participó en «Rapido y Furioso» y que también es cantante urbana. Fue ella quien lo habría motivado a ampliar su carrera más allá de la música y probar suerte frente a las cámaras.

El nuevo paso de El Oriental 10

Freire siguió el consejo. Se tomó algunas fotografías y las envió a distintas agencias vinculadas a la industria audiovisual en Norteamérica. El joven relató que posteriormente recibió un mensaje que, inicialmente, pensó que podía tratarse de una estafa.

«Fue mi look; el estar todo tatuado pegaba perfecto para este proyecto. Entonces cuando me contactaron, al principio yo pensé que era como spam, una estafa», relató El Oriental10.

Posteiormente, indicó «Este proyecto fue para la serie ‘The Drop’, que es la saga de ‘Snowfall’. La primera serie que te menciono está ambientada en los años 80; en todo lo que ocurría y cómo se vivía aquí en L.A. Los Ángeles, EE.UU., las gangas, el problema con las drogas»,

El joven señaló que le consultaron si tenía inconvenientes en cortarse el pelo, ya que la propuesta contemplaba que interpretara a un personaje asociado a la estética de los años 90.

«Mi personaje como tal era un cholo de los 90, ¿cachái? Netamente, porque soy latino. Me llamaron por mi aspecto. Tengo la cara tatuada, como que pegaba justo», explicó El Oriental 10.

El cantante también aseguró que la experiencia fue especialmente significativa debido a que se trataba de su primer acercamiento a un proyecto actoral de esta magnitud.

«Y bueno, la verdad que fue súper mágico, porque es mi primer proyecto como actor en un proyecto grande y aparte cuando estábamos en la grabación y todo, en varias tomas me usaban full», comentó José Frenre.

Además, reconoció que todavía está descubriendo este nuevo mundo, por lo que describió la experiencia como algo completamente nuevo para él. «Todo es nuevo para mí. Fue demasiado potente», afirmó.

Igualmente, señaló: «No te puedo dar muchos detalles igual por tema de contrato, pero aquí le estoy contando a mi país y al mundo lo que puedo».

Por otro lado, es importante señalar que el pasado El 18 de septiembre de 2026, El Oriental 10 estrenó su último videoclip titulado «PÉGATE», un reggaetón chileno-francés junto a Massa El Angelo y Vishoko.

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