«Es un proceso difícil…»: Mauricio Pinilla se sinceró sobre su relación actual con Gissella Gallardo

Mauricio Pinilla volvió a referirse a su vínculo con Gissella Gallardo, su exesposa y madre de sus hijos, durante el último capítulo de Primer Plano.

El exfutbolista abordó la situación personal que mantiene actualmente con la comunicadora, luego de los últimos desencuentros que ambos protagonizaron públicamente y que incluyeron declaraciones cruzadas en redes sociales.

Mauricio Pinilla se sinceró sobre su relación actual con Gissella Gallardo

El conflicto más reciente ocurrió luego de que Pinilla respaldara públicamente a su expareja, Gala Caldirola, en medio de la polémica que involucró a Coté López y Luis Jiménez.

Sus dichos provocaron una respuesta de Gissella Gallardo, quien cuestionó al exfutbolista y realizó una serie de comentarios en su contra.

Consultado por Primer Plano sobre cómo es actualmente su relación con la comunicadora, Mauricio Pinilla explicó: “Nos entendemos con abogados por ahora y estamos en ese proceso”.

“Es un proceso difícil y complicado, pero siempre con todo el respeto del mundo”, aseguró.

El exfutbolista también dejó claro cuál es su principal preocupación en medio de este escenario: “La verdad es que me importa que mis hijos estén bien y que ella haga su vida. No sé ni lo que hace, no me interesa en verdad. Me interesa que mis hijos estén bien, tener una buena conexión”.

Mauricio Pinilla explicó que, pese a las dificultades que puedan existir entre ambos, existen mecanismos para resolver sus diferencias sin necesidad de mantener nuevos enfrentamientos públicos.

“Y si no se logra, hay mediaciones, abogados. No tengo tengo tiempo para calentarme la cabeza con esas cosas. Que le vaya increíble”, sentenció.

Por otra parte, también reveló que se prepara para regresar a Fiebre de Canto, donde tendrá una nueva oportunidad de mostrar sus dotes musicales tras su salida, y la comentada presentación de “Si tú no vuelves”, de Miguel Bosé.

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