Revelan supuesto romance desconocido de Emilia Dides: «Antes de conocer a Sammis, ellos intentaron tener una oportunidad…»

Aunque Emilia Dides ha evitado profundizar públicamente sobre su antigua relación con Raimundo Cerda, nuevos antecedentes sobre el vínculo salieron a la luz en Hay que decirlo.

El romance habría ocurrido mucho antes de que ambos alcanzaran notoriedad pública. En ese entonces, la modelo todavía no se convertía en la representante chilena de Miss Universo, mientras que Raimundo aún no ingresaba al mundo de los realities.

Cuco Cerda, hermano de Rai, entregó nuevos detalles sobre la historia y aseguró que la relación entre ambos tuvo más de una etapa.

Revelan supuesto romance desconocido de Emilia Dides

Durante el programa, El Colombiano le consultó a Cuco por el vínculo que mantuvieron Emilia y Rai. En ese contexto, el deportista reveló: “No sé las intenciones de Rai, pero sí sé que unos meses antes de conocer a Sammis, ellos intentaron tener una oportunidad, pero hartos meses antes”, comentó Cuco.

“Con Sammis empezó en enero, febrero con Emilia y esto tendría que haber sido en marzo del año anterior. Miren, ellos tuvieron una relación cuando chicos, después volvieron cuando Emilia estaba en Rojo… igual ellos eran bien amigos con la Emilia desde antes”.

De esta manera, Cuco dejó en evidencia que la historia entre Emilia Dides y Raimundo Cerda no fue solamente durante su etapa en Rojo, lo que se hizo público hace un tiempo.

El hermano de Rai también se refirió a la transformación que, según su percepción, ha experimentado Emilia Dides durante los últimos años.

En ese sentido, afirmó: “Hay una nueva Emilia, cambió en su forma de hablar de vestirse y está mucho más diva, yo creo que fue después del Miss Universo que tuvo un boom y fue más mediático todo donde dijo: acá cambio mi figura y mi imagen”.

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